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Irmã de Deolane desabafa sobre aniversário da filha da influenciadora longe da mãe e diz estar com o coração 'dilacerado'

Valentina completou 10 anos nesta sexta-feira (29) enquanto Deolane Bezerra segue presa preventivamente em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 23:34

Festa de R$ 500 mil da filha de Deolane teria decoração inspirada em clássicos da Disney
Festa de R$ 500 mil da filha de Deolane teria decoração inspirada em clássicos da Disney Crédito: Reprodução

O aniversário de 10 anos de Valentina, filha caçula de Deolane Bezerra, foi marcado por emoção e desabafo da família nesta sexta-feira (29). A menina celebrou a data sem a presença da mãe, que está presa preventivamente desde o último dia 21 de maio, e a situação levou Dayanne Bezerra a se manifestar nas redes sociais.

Em uma publicação, a irmã de Deolane lamentou o momento vivido pela sobrinha e afirmou estar profundamente abalada ao ver a criança passar pela data especial longe da influenciadora. Segundo Dayanne, a festa já havia sido planejada antes da prisão da empresária.

A advogada aproveitou a homenagem para reforçar sua defesa da irmã e voltou a contestar as investigações que resultaram na prisão preventiva de Deolane. A influenciadora é investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro e suposta ligação com uma organização criminosa.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Deolane Bezerra por Reprodução

Ao longo do texto, Dayanne classificou a situação como injusta e afirmou acreditar que a verdade será esclarecida ao longo do processo. Ela também destacou o impacto emocional que a ausência da mãe provoca na vida da aniversariante.

A publicação ainda trouxe elogios ao papel desempenhado por Deolane dentro da família. Segundo a irmã, a empresária sempre foi uma mãe presente e dedicada aos filhos, além de manter forte ligação com parentes e amigos próximos.

Desde a prisão, familiares de Deolane vêm utilizando as redes sociais para demonstrar apoio público à influenciadora e compartilhar mensagens de confiança na atuação da defesa jurídica.

A ausência da empresária no aniversário da filha acontece em meio aos desdobramentos do caso que ganhou repercussão nacional nas últimas semanas. Enquanto aguarda novas decisões da Justiça, Deolane segue custodiada e acompanhando à distância os acontecimentos familiares.

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