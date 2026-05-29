POLÊMICA

Irmã de Deolane desabafa sobre aniversário da filha da influenciadora longe da mãe e diz estar com o coração 'dilacerado'

Valentina completou 10 anos nesta sexta-feira (29) enquanto Deolane Bezerra segue presa preventivamente em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 23:34

Festa de R$ 500 mil da filha de Deolane teria decoração inspirada em clássicos da Disney Crédito: Reprodução

O aniversário de 10 anos de Valentina, filha caçula de Deolane Bezerra, foi marcado por emoção e desabafo da família nesta sexta-feira (29). A menina celebrou a data sem a presença da mãe, que está presa preventivamente desde o último dia 21 de maio, e a situação levou Dayanne Bezerra a se manifestar nas redes sociais.

Em uma publicação, a irmã de Deolane lamentou o momento vivido pela sobrinha e afirmou estar profundamente abalada ao ver a criança passar pela data especial longe da influenciadora. Segundo Dayanne, a festa já havia sido planejada antes da prisão da empresária.

A advogada aproveitou a homenagem para reforçar sua defesa da irmã e voltou a contestar as investigações que resultaram na prisão preventiva de Deolane. A influenciadora é investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro e suposta ligação com uma organização criminosa.

Deolane Bezerra 1 de 29

Ao longo do texto, Dayanne classificou a situação como injusta e afirmou acreditar que a verdade será esclarecida ao longo do processo. Ela também destacou o impacto emocional que a ausência da mãe provoca na vida da aniversariante.

A publicação ainda trouxe elogios ao papel desempenhado por Deolane dentro da família. Segundo a irmã, a empresária sempre foi uma mãe presente e dedicada aos filhos, além de manter forte ligação com parentes e amigos próximos.

Desde a prisão, familiares de Deolane vêm utilizando as redes sociais para demonstrar apoio público à influenciadora e compartilhar mensagens de confiança na atuação da defesa jurídica.