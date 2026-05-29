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Após polêmica com Zé Felipe, Virginia confirma que levará os filhos para a Copa do Mundo nos EUA

Influenciadora garantiu que Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo estarão com ela durante a cobertura especial do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:09

Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos
Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca confirmou que viajará para a Copa do Mundo de 2026 acompanhada dos três filhos. A influenciadora, que foi anunciada como integrante da cobertura especial da Globo para o torneio, revelou que Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ficarão com ela durante o período em que estiver nos Estados Unidos.

A declaração acontece meses após uma polêmica envolvendo o ex-marido, Zé Felipe. Na ocasião, o cantor criticou publicamente as constantes viagens internacionais das crianças e defendeu uma rotina mais estável para os filhos, especialmente em relação aos estudos.

Durante uma coletiva realizada em São Paulo, Virginia explicou que os filhos irão acompanhá-la na viagem, mas não estarão presentes nos estádios durante os jogos. Segundo ela, toda a permanência da família acontecerá nos Estados Unidos, mesmo com partidas sendo realizadas também no Canadá e no México.

A influenciadora fará parte da equipe da Globo durante a Copa do Mundo e vem participando dos preparativos para o projeto ao lado da emissora. Recentemente, ela revelou que mantém contato frequente com Luciano Huck enquanto os detalhes da cobertura são definidos.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
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Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram

A viagem reacende uma discussão que ganhou repercussão nacional no início do ano. Na época, Zé Felipe reclamou da frequência das viagens internacionais dos filhos e afirmou que desejava preservar a rotina escolar das crianças.

As declarações do cantor acabaram repercutindo nas redes sociais e chegaram a motivar questionamentos sobre as ausências escolares dos filhos do ex-casal. O caso teve ampla repercussão e colocou Virginia no centro dos debates sobre exposição familiar e rotina infantil.

Desde então, a relação entre os dois passou por mudanças. Após o término do relacionamento de Virginia com Vinícius Júnior e uma aproximação mais amigável com Zé Felipe, o clima entre os ex-companheiros aparenta ser mais tranquilo.

Agora, com a Copa do Mundo se aproximando, Virginia confirma que os filhos estarão novamente ao seu lado durante uma das maiores experiências profissionais de sua carreira.

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