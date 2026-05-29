Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gracyanne Barbosa revela uso de Monjauro para secar: ‘Não tirou minha fome’

Influenciadora explicou ainda que caneta emagrecedora a prejudicou profissionalmente

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:07

Gracyanne Barbosa precisou emagrecer para conquistar papel
Gracyanne Barbosa precisou emagrecer para conquistar papel Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, conhecida pelo corpo escultural, fruto de dedicação e constância, revelou que já apelou para as “canetinhas emagrecedoras” com o objetivo de secar.

A famosa explicou que decidiu usar o método por razões profissionais, já que precisava atingir um peso específico de forma rápida para garantir um papel. No entanto, ficou frustrada após não conseguir atingir seu objetivo.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa em fotos mais jovem por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e bebê reborn por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa brinca ao descobrir preço dos ovos: “Não tenho culpa” por Reprodução
Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) por Reprodução / TV Globo
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto por Reprodução / Gshow
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reproduçào
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Instagram
1 de 14
Gracyanne Barbosa em fotos mais jovem por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Beatriz Reis é barrada em restaurante por usar fio dental e vestido transparente

Ex-BBB Beatriz Reis é barrada em restaurante por usar fio dental e vestido transparente

Imagem - Yasmin Brunet revela que descobriu lipedema após ‘toque’ de homem bêbado; entenda

Yasmin Brunet revela que descobriu lipedema após ‘toque’ de homem bêbado; entenda

Imagem - Sapiossexual? Gracyanne Barbosa detalha relação íntima e conta experiência inusitada com namorado

Sapiossexual? Gracyanne Barbosa detalha relação íntima e conta experiência inusitada com namorado

“Ano passado, eu tomei. Eu passei num teste e pediram para eu emagrecer 10kg. Eu tomei o Monjauro e emagreci 4 kg só”, disse Gracyanne em entrevista a Maya Massafera.

Segundo relato da influenciadora o remédio não funcionou em seu organismo. “Não consegui, perdi o papel. Não deu certo. O Monjauro não tirou minha fome”, relatou no vídeo publicado nesta quinta-feira (28).

Tags:

Gracyanne Barbosa

Mais recentes

Imagem - Após polêmica com Zé Felipe, Virginia confirma que levará os filhos para a Copa do Mundo nos EUA

Após polêmica com Zé Felipe, Virginia confirma que levará os filhos para a Copa do Mundo nos EUA
Imagem - Xanddy Harmonia reúne sucessos e declaração para Carla Perez em gravação do 'Macaco Sessions'

Xanddy Harmonia reúne sucessos e declaração para Carla Perez em gravação do 'Macaco Sessions'
Imagem - Ex-BBB Beatriz Reis é barrada em restaurante por usar fio dental e vestido transparente

Ex-BBB Beatriz Reis é barrada em restaurante por usar fio dental e vestido transparente