Gracyanne Barbosa revela uso de Monjauro para secar: ‘Não tirou minha fome’

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Felipe Sena
Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:07
Gracyanne Barbosa, de 42 anos, conhecida pelo corpo escultural, fruto de dedicação e constância, revelou que já apelou para as “canetinhas emagrecedoras” com o objetivo de secar.
A famosa explicou que decidiu usar o método por razões profissionais, já que precisava atingir um peso específico de forma rápida para garantir um papel. No entanto, ficou frustrada após não conseguir atingir seu objetivo.
Gracyanne Barbosa
“Ano passado, eu tomei. Eu passei num teste e pediram para eu emagrecer 10kg. Eu tomei o Monjauro e emagreci 4 kg só”, disse Gracyanne em entrevista a Maya Massafera.
Segundo relato da influenciadora o remédio não funcionou em seu organismo. “Não consegui, perdi o papel. Não deu certo. O Monjauro não tirou minha fome”, relatou no vídeo publicado nesta quinta-feira (28).