ENTENDA

Gracyanne Barbosa revela uso de Monjauro para secar: ‘Não tirou minha fome’

Influenciadora explicou ainda que caneta emagrecedora a prejudicou profissionalmente

Felipe Sena

Publicado em 29 de maio de 2026 às 20:07

Gracyanne Barbosa precisou emagrecer para conquistar papel Crédito: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, conhecida pelo corpo escultural, fruto de dedicação e constância, revelou que já apelou para as “canetinhas emagrecedoras” com o objetivo de secar.

A famosa explicou que decidiu usar o método por razões profissionais, já que precisava atingir um peso específico de forma rápida para garantir um papel. No entanto, ficou frustrada após não conseguir atingir seu objetivo.

Gracyanne Barbosa 1 de 14

“Ano passado, eu tomei. Eu passei num teste e pediram para eu emagrecer 10kg. Eu tomei o Monjauro e emagreci 4 kg só”, disse Gracyanne em entrevista a Maya Massafera.