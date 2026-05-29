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Galã do Prime Video quis doar rim para amigo e acionou rede que salvou sete vidas; saiba quem é

Belmont Cameli, protagonista de “Off Campus”, pretendia doar rim a um amigo, mas incompatibilidade gerou rede solidária que beneficiou sete pacientes

Kamila Macedo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 21:14

Belmont Cameli, ator de Off Campus, é doador de órgãos Crédito: Divulgação/Reprodução

A nova aposta de romance universitário do Prime Video já conquistou o público global. A produção adapta para as telas a badalada franquia literária “Off Campus: Amores Improváveis”, escrita por Elle Kennedy. No entanto, em meio ao barulho da estreia, um detalhe comovente da vida real de um dos protagonistas acabou chamando a atenção dos fãs: o ator Belmont Cameli é doador de órgãos.

A história começou em 2018, quando o norte-americano, se voluntariou aos 20 anos para doar um rim ao seu amigo Brendan Flaherty, que necessitava de um transplante emergencial após ser diagnosticado com insuficiência renal e ter que passar por sessões de diálise diariamente. No Northwestern Memorial Hospital, em Chicago, a equipe médica realizou os testes de compatibilidade, que apontaram que Cameli não poderia doar diretamente para o Flaherty.

Ainda assim, o ator não desistiu da doação e aceitou a proposta de direcionar o órgão para outra pessoa que enfrentava um quadro de saúde similar. A receptora foi Clotilde Ruiz, uma desconhecida para Belmont até aquele momento.

O gesto, na verdade, desencadeou uma grande corrente de troca de órgãos. A filha de Clotilde queria doar para a mãe, mas também era incompatível; com a chegada do rim de Belmont para a paciente, a filha pôde doar para outra pessoa da lista. Essa dinâmica se estendeu até que sete pacientes tivessem suas vidas salvas e o próprio Brendan, amigo de Belmont, recebesse um órgão de um doador anônimo. No total, a ação solidária envolveu 14 pessoas e sete pacientes receberam o transplante de rim.

Belmont Cameli doa rim para desconhecida após descobrir incompatibilidade com amigo em exames de transplante 1 de 6

Na época, Cameli usou as redes sociais para compartilhar fotos com seu amigo e com Clotilde em 22 de fevereiro de 2018, e aproveitou o momento para fazer uma reflexão.

"Tive a bênção e o privilégio de salvar uma vida. A realidade é que a maioria de nós tem dois rins saudáveis, mas milhares de pessoas lutam diariamente com um único rim comprometido. Todos os dias, 20 pessoas morrem à espera de um transplante de rim. Os pacientes passam, em média, três anos e meio na fila de espera antes de receberem um transplante, e isso se tiverem muita sorte”, disse Cameli na legenda da publicação.

O ator também se mostrou grato por integrar o programa que beneficiou os sete pacientes com "novos órgãos e um futuro melhor", completando que, embora as dores sumissem e as cicatrizes clareassem, o amor pela experiência ficaria para sempre em seu coração.

Série "Amores Improváveis" do Prime Video 1 de 9

Com Ella Bright no papel de Hannah Wells e Belmont Cameli como Garrett Graham, a temporada inicial adapta o primeiro livro, intitulado "O Acordo" em oito episódios. A trama se inicia quando Garrett precisa de ajuda em uma matéria da faculdade na qual Hannah é excelente. Em troca de aulas particulares sobre ética e filósofos, os dois firmam um trato: ele ajudará Hannah a se tornar mais popular para atrair a atenção do garoto de quem ela gosta.

A segunda temporada da série já foi confirmada e terá Mika Abdalla e Stephen Kalyn como protagonistas. Os atores dão vida a Allie Hayes e Dean Di Laurentis, coadjuvantes durante a primeira temporada, mas que conquistaram a atenção do público pelas cenas que introduziram o romance dos personagens.