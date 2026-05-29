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Galã do Prime Video quis doar rim para amigo e acionou rede que salvou sete vidas; saiba quem é

Belmont Cameli, protagonista de “Off Campus”, pretendia doar rim a um amigo, mas incompatibilidade gerou rede solidária que beneficiou sete pacientes

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 21:14

Belmont Cameli, ator de Off Campus, é doador de órgãos
Belmont Cameli, ator de Off Campus, é doador de órgãos Crédito: Divulgação/Reprodução

A nova aposta de romance universitário do Prime Video já conquistou o público global. A produção adapta para as telas a badalada franquia literária “Off Campus: Amores Improváveis”, escrita por Elle Kennedy. No entanto, em meio ao barulho da estreia, um detalhe comovente da vida real de um dos protagonistas acabou chamando a atenção dos fãs: o ator Belmont Cameli é doador de órgãos.

A história começou em 2018, quando o norte-americano, se voluntariou aos 20 anos para doar um rim ao seu amigo Brendan Flaherty, que necessitava de um transplante emergencial após ser diagnosticado com insuficiência renal e ter que passar por sessões de diálise diariamente. No Northwestern Memorial Hospital, em Chicago, a equipe médica realizou os testes de compatibilidade, que apontaram que Cameli não poderia doar diretamente para o Flaherty.

Ainda assim, o ator não desistiu da doação e aceitou a proposta de direcionar o órgão para outra pessoa que enfrentava um quadro de saúde similar. A receptora foi Clotilde Ruiz, uma desconhecida para Belmont até aquele momento.

O gesto, na verdade, desencadeou uma grande corrente de troca de órgãos. A filha de Clotilde queria doar para a mãe, mas também era incompatível; com a chegada do rim de Belmont para a paciente, a filha pôde doar para outra pessoa da lista. Essa dinâmica se estendeu até que sete pacientes tivessem suas vidas salvas e o próprio Brendan, amigo de Belmont, recebesse um órgão de um doador anônimo. No total, a ação solidária envolveu 14 pessoas e sete pacientes receberam o transplante de rim. 

Belmont Cameli doa rim para desconhecida após descobrir incompatibilidade com amigo em exames de transplante

Belmont Cameli doa rim para desconhecida após descobrir incompatibilidade com amigo em exames de transplante por Reprodução/Instagram
Belmont Cameli com seu amigo Brendan Flaherty por Reprodução/Instagram
Belmont Cameli com Clotilde Ruiz por Reprodução/Instagram
Belmont Cameli com seu amigo Brendan Flaherty por Reprodução/Instagram
Belmont Cameli com seu amigo Brendan Flaherty por Reprodução/Instagram
Belmont Cameli com seu amigo Brendan Flaherty por Reprodução/Instagram
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Belmont Cameli doa rim para desconhecida após descobrir incompatibilidade com amigo em exames de transplante por Reprodução/Instagram

Na época, Cameli usou as redes sociais para compartilhar fotos com seu amigo e com Clotilde em 22 de fevereiro de 2018, e aproveitou o momento para fazer uma reflexão. 

"Tive a bênção e o privilégio de salvar uma vida. A realidade é que a maioria de nós tem dois rins saudáveis, mas milhares de pessoas lutam diariamente com um único rim comprometido. Todos os dias, 20 pessoas morrem à espera de um transplante de rim. Os pacientes passam, em média, três anos e meio na fila de espera antes de receberem um transplante, e isso se tiverem muita sorte”, disse Cameli na legenda da publicação. 

O ator também se mostrou grato por integrar o programa que beneficiou os sete pacientes com "novos órgãos e um futuro melhor", completando que, embora as dores sumissem e as cicatrizes clareassem, o amor pela experiência ficaria para sempre em seu coração.

Série "Amores Improváveis" do Prime Video

"Amores Improváveis" chega ao Prime Video em 13 de maio por Divulgação
Hannah Wells (Ella Bright) e Garrett Graham (Belmont Cameli) por Divulgação
A protagonista Hannah Wells, interpretada por Ella Bright por Divulgação
O protagonista Garrett Graham, interpretado por Belmont Cameli por Divulgação
Hannah Wells (Ella Bright) e Garrett Graham (Belmont Cameli) por Divulgação
Allie Hayes (Mika Abdalla) por Divulgação
Garrett Graham é capitão do time de hóquei da Universidade de Briar por Divulgação
Justin Kohl (Josh Heuston) por Divulgação
Hannah Wells (Ella Bright) e Justin Kohl (Josh Heuston) por Divulgação
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"Amores Improváveis" chega ao Prime Video em 13 de maio por Divulgação

Com Ella Bright no papel de Hannah Wells e Belmont Cameli como Garrett Graham, a temporada inicial adapta o primeiro livro, intitulado "O Acordo" em oito episódios. A trama se inicia quando Garrett precisa de ajuda em uma matéria da faculdade na qual Hannah é excelente. Em troca de aulas particulares sobre ética e filósofos, os dois firmam um trato: ele ajudará Hannah a se tornar mais popular para atrair a atenção do garoto de quem ela gosta.

A segunda temporada da série já foi confirmada e terá Mika Abdalla e Stephen Kalyn como protagonistas. Os atores dão vida a Allie Hayes e Dean Di Laurentis, coadjuvantes durante a primeira temporada, mas que conquistaram a atenção do público pelas cenas que introduziram o romance dos personagens.

Além de Abdalla, Kalyn, Bright e Cameli, o enredo universitário também foca em outros personagens: Antonio Cipriano como John Logan e Jalen Thomas Brooks como John Tucker. Eles interpretam os protagonistas dos próximos livros da saga e deverão assumir nas próximas temporadas da série.

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Tags:

Prime Video Doação Amores Improváveis Orgãos off Campus

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