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Xanddy Harmonia reúne sucessos e declaração para Carla Perez em gravação do 'Macaco Sessions'

Sob a direção de Chico Kertész, cantor revisitou músicas de sua carreira em apresentação intimista nesta quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:41

Xanddy Harmonia canta hits da carreira em gravação do Macaco Sessions
Xanddy Harmonia canta hits da carreira em gravação do Macaco Sessions Crédito: Júlia Mariani

“De longe vinha o Harmonia que balança”, é o que diz a letra de “Samba Merengue”, um dos grandes sucessos da discografia que Xanddy Harmonia resgatou para cantar na gravação do Macaco Sessions nesta quinta-feira (28). O projeto audiovisual da produtora baiana Macaco Gordo, sob a direção de Chico Kertész, busca reunir grandes nomes da música brasileira para apresentações intimistas.

Como diz a letra da canção, o pagodeiro realmente agitou as pessoas presentes no local. Ao cantar hits como “Batida de Rua”, “Peneira”, “Uma Chance" e “A Gente Sacode”, Xanddy não perdeu a oportunidade de se declarar para a esposa, Carla Perez, dedicando a ela a faixa “Te Desejo (Minha Inha)”.

Ao avaliar a participação no projeto, o artista enalteceu o formato intimista e a evolução da proposta idealizada pela equipe de Chico Kertész, demonstrando entusiasmo com o potencial do programa. “Eu acho que esse formato que Chico e toda a equipe construíram vem evoluindo cada vez mais. Esse programa tem tudo para se tornar um dos melhores. Fico muito grato pela oportunidade de revisitar músicas que nunca havíamos regravado”, pontuou.

“Tomei a ousadia de chamar de ‘Macaco Sessions Xanddy Lado B’, porque são canções especiais, que o público conhece e, tenho certeza, vai gostar de ouvir novamente”, destacou o cantor, que está na cena musical desde 1996, quando integrou o grupo Gente da Gente.

Xanddy Harmonia

Xanddy Harmonia por Walter Guedes/Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy por Divulgação
Xanddy por Marina Silva/ CORREIO
Xanddy Harmonia por Marina Silva/CORREIO
Xanddy Harmonia por CORREIO
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por Reprodução / Redes sociais
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por divulgação
Xanddy Harmonia por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Xanddy Harmonia por Divulgação
Xanddy Harmonia por Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia
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Xanddy Harmonia por Walter Guedes/Divulgação

Antes de construir seu legado de mais de duas décadas à frente do Harmonia do Samba, o cantor puxou o bloco Rekinte no Carnaval de Salvador em 1998, no mesmo ano em que assumiu os vocais do grupo de pagode.

Com o Harmonia, Xanddy conquistou reconhecimento nacional e internacional, acumulando indicações ao Grammy Latino e liderando projetos no exterior, como a turnê “We Are Carnaval”, que percorreu cidades norte-americanas como Boston, Miami e Atlanta, além do evento Carna Bis, realizado em Orlando (EUA).

Ainda não há previsão para o lançamento do Macaco Sessions com Xanddy Harmonia, mas é possível conferir outros episódios no canal da Macaco Gordo no YouTube, que podem ser acessados gratuitamente. Nomes como Daniela Mercury, Léo Santana, Ivete Sangalo e Péricles já revisitaram seu repertório e participaram do projeto.

Com 15 anos de mercado, a Macaco Gordo se consolidou como um ecossistema audiovisual e selo musical focado em transformar a cultura brasileira em patrimônio visual. A produtora atua no ponto de encontro entre a tradição e o olhar contemporâneo para registrar a potência de grandes artistas e seus territórios.

A empresa foi fundada em 2011 por Chico Kertész, que atua na comunicação desde 1999 e se destaca na criação de conteúdos musicais e publicitários. Chico é o diretor e co-roteirista de Axé - Canto do Povo de um Lugar (2017), documentário que resgata a história da Axé Music por meio de depoimentos de nomes como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Olodum, Gilberto Gil e Ivete Sangalo. Premiada no exterior, a obra recolocou a cena em evidência nacional, servindo como um importante arquivo para as novas gerações compreenderem a grandeza do Carnaval da Bahia.

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Música Xanddy Harmonia

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