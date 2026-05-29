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Quatro dos seis filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt deixam de usar o sobrenome do pai publicamente; saiba quem são

Recentemente, Maddox, filho mais velho do ex-casal, entrou com pedido na Justiça para retirar "Pitt" do nome oficial

Kamila Macedo

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:23

Angelina Jolie e Brad Pitt Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Mais um capítulo do divórcio entre Angelina Jolie e Brad Pitt se desenrolou nesta quinta-feira (28). De acordo com o TMZ, o filho mais velho do ex-casal, Maddox Jolie-Pitt, acionou a Justiça com o pedido para a retirada do sobrenome Pitt de seu nome oficial. Com a mudança, ele passará a se chamar legalmente Maddox Chivan Jolie.

Conforme as informações publicadas pelo portal norte-americano, a solicitação foi protocolada nos Estados Unidos e aguarda a homologação de um juiz.

Maddox já havia sido creditado apenas como "Jolie" em seu mais recente projeto profissional. O jovem atuou como diretor-assistente no filme "Couture", estrelado por sua mãe, que teve estreia mundial em setembro de 2025, no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e foi lançado oficialmente no Brasil em 16 de abril deste ano. Ao contrário de produções anteriores, ele optou por usar exclusivamente o sobrenome da atriz.

E o rapaz não é o único na família a tomar tal atitude. Em 2024, Shiloh, irmã de Maddox, iniciou uma batalha judicial para remover oficialmente o sobrenome "Pitt" de seus documentos, apresentando como justificativa “eventos dolorosos”.

Outra irmã, Zahara, também adotou apenas o “Jolie” para identificação em ambientes acadêmicos, sendo anunciada como “Zahara Marley Jolie” durante sua formatura no Spelman College, nos Estados Unidos, de acordo com O Globo. Enquanto isso, Vivienne estava somente com o sobrenome da mãe nos materiais oficiais do musical “The Outsiders”, espetáculo da Broadway no qual trabalhou.

Protagonistas de um relacionamento que marcou Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt se conheceram durante as filmagens de "Sr. e Sra. Smith", longa no qual formavam um par romântico. O envolvimento começou em 2005 e, após nove anos de namoro, o casamento ocorreu em 2014. No entanto, a atriz entrou com o pedido de separação apenas dois anos depois, em 2016. A disputa judicial durou oito anos e foi finalizada apenas em dezembro de 2024.

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