CULINÁRIA

Daniel Cady ensina receita de salada árabe prática e nutritiva

Nutricionista homenageia avó que tinha descendência árabe ao preparar prato

Kamila Macedo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:05

Daniel Cady ensina receita de salada árabe Crédito: Reprodução/Youtube

As saladas são excelentes opções para colorir e diversificar as refeições do dia a dia. Com variações para todos os gostos, as receitas práticas conquistam quem busca uma alimentação saudável, saborosa e de rápida execução, levando apenas alguns minutos para ficarem prontas.

Daniel Cady aproveitou a ocasião para homenagear a avó, dona Iracema, que tem descendência árabe, e preparou uma salada especial que traz a essência da culinária do Oriente Médio.

De acordo com o nutricionista, o prato é uma refeição completa. A combinação de agrião, hortelã, pepino e romã garante uma excelente fonte de antioxidantes. Já o azeite de oliva desempenha o papel fundamental de auxiliar na absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) presentes nos ingredientes. A proteína, por sua vez, fica por conta da muçarela de búfala.

Receita de salada árabe de Daniel Cady 1 de 13

Veja os ingredientes que Daniel Cady selecionou para o preparo:

Agrião-d'água;

Folhas de hortelã fresca;

Cebola roxa;

Pepino japonês;

Tomate-cereja;

Muçarela de búfala (ou queijo de cabra / feta);

Romã;

Azeite de oliva extravirgem;

Sal marinho;

Limão;

Pimenta-do-reino moída na hora.

O modo de preparo é simples. Primeiro, selecione o agrião-d'água, conhecido por sua crocância e ardência natural, e coloque-o em uma tigela. Em seguida, adicione algumas folhas de hortelã, ingrediente essencial na gastronomia árabe. O próximo passo é cortar a cebola roxa em rodelas finas, separando as camadas em lascas antes de incorporá-las ao recipiente.

Na sequência, corte o pepino japonês em fatias finas utilizando um mandolin, Daniel destaca que o alimento também pode ser picado em cubos pequenos. Depois, corte os tomates-cereja ao meio (caso não os tenha, o tomate tradicional pode ser utilizado como substituto) e adicione tudo à tigela. Para a etapa do queijo, o nutricionista escolheu a muçarela de búfala, mas pontua que o parmesão ou o queijo de cabra são boas alternativas.

Para finalizar, adicione a romã. Muito utilizada na culinária árabe, a fruta confere um toque adocicado à receita, harmonizando com a cebola roxa.

Por fim, é hora de elaborar o molho. Pela praticidade, Cady utiliza apenas azeite de oliva, limão-siciliano, sal marinho e pimenta-do-reino. Misture bem e a salada árabe está pronta para o consumo.

Para quem deseja diversificar o prato, o profissional sugere algumas substituições e incrementos para testar na receita:

Substituição do queijo: a muçarela de búfala pode ser trocada por queijo de cabra, feta ou bocconcini imerso no azeite;

Toque de crocância: adicione amêndoas torradas, nozes ou pistaches picados;

Equilíbrio de sabores: um fio de mel ajuda a balancear a acidez natural da romã;

Molho refrescante: experimente uma combinação de iogurte natural com hortelã picada;