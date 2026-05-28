Prime Video anuncia quem são os protagonistas da 2ª temporada de ‘Off Campus’

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:08
A nova série da Prime Video, “Off Campus: Amores Improváveis”, foi renovada para a segunda temporada e já confirmou quem serão os próximos protagonistas. Ella Bright e Belmont Cameli, intérpretes de Hannah e Garrett, passam o bastão para Mika Abdalla e Stephen Kalyn, que serão o casal principal da sequência de episódios da adaptação da obra literária de Elle Kennedy.
Abdalla e Kalyn dão vida a Allie Hayes e Dean Di Laurentis, coadjuvantes durante a primeira temporada, mas que conquistaram a atenção do público pelas cenas que introduziram o romance dos personagens. No universo dos livros, eles são as estrelas do terceiro volume, “O Jogo”, mas houve uma mudança para a série, adiantando a história para o segunda temporada.
Na publicação do anúncio da novidade, a legenda celebra o momento com fotos exclusivas dos atores. “Um casal fez um acordo. O próximo tá de olho no placar. De Garrett e Hannah, a Dean e Allie, a história de amor de ‘Off Campus’ continua na 2ª temporada”, diz o texto.
Ensaio de anúncio dos próximos protagonistas de "Off Campus"
Mika Abdalla foi protagonista do longa-metragem "Sex Appeal", mas também esteve em produções como “Projeto Mc²” e "The Pitt", enquanto Stephen Kalyn participou de "Gen V", "Segundas Intenções", "Motorheads" e "Essex County".
De acordo com Louisa Levy, criadora da série, a história dos protagonistas da primeira temporada ainda não acabou e, apesar de não serem mais o casal principal, o relacionamento continuará a ser desenvolvido no decorrer dos novos episódios. "Se você se apaixonou por Hannah e Garrett, não se preocupe, eles continuarão sendo uma parte fundamental do nosso grande elenco”, confirmou Levy em comunicado divulgado pela Prime Video.
Série "Amores Improváveis" do Prime Video
Com Ella Bright no papel de Hannah Wells e Belmont Cameli como Garrett Graham, a temporada inicial adapta o primeiro livro, intitulado "O Acordo". A trama se inicia quando Garrett precisa de ajuda em uma matéria da faculdade na qual Hannah é excelente. Em troca de aulas particulares sobre ética e filósofos, os dois firmam um trato: ele ajudará Hannah a se tornar mais popular para atrair a atenção do garoto de quem ela gosta.
Além de Abdalla, Kalyn, Bright e Cameli, o enredo universitário também foca em outros personagens: Antonio Cipriano como John Logan e Jalen Thomas Brooks como John Tucker. Eles interpretam os protagonistas dos próximos livros da saga e deverão assumir nas próximas temporadas da série.