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Prime Video anuncia quem são os protagonistas da 2ª temporada de ‘Off Campus’

Adaptação da Prime Video adianta a história do terceiro livro e foca no romance entre Dean e Allie

Kamila Macedo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:08

"Amores Improváveis" é uma adaptação dos livros de Elle Kennedy Crédito: Divulgação

A nova série da Prime Video, “Off Campus: Amores Improváveis”, foi renovada para a segunda temporada e já confirmou quem serão os próximos protagonistas. Ella Bright e Belmont Cameli, intérpretes de Hannah e Garrett, passam o bastão para Mika Abdalla e Stephen Kalyn, que serão o casal principal da sequência de episódios da adaptação da obra literária de Elle Kennedy.

Abdalla e Kalyn dão vida a Allie Hayes e Dean Di Laurentis, coadjuvantes durante a primeira temporada, mas que conquistaram a atenção do público pelas cenas que introduziram o romance dos personagens. No universo dos livros, eles são as estrelas do terceiro volume, “O Jogo”, mas houve uma mudança para a série, adiantando a história para o segunda temporada.

Na publicação do anúncio da novidade, a legenda celebra o momento com fotos exclusivas dos atores. “Um casal fez um acordo. O próximo tá de olho no placar. De Garrett e Hannah, a Dean e Allie, a história de amor de ‘Off Campus’ continua na 2ª temporada”, diz o texto.

Ensaio de anúncio dos próximos protagonistas de "Off Campus" 1 de 7

Mika Abdalla foi protagonista do longa-metragem "Sex Appeal", mas também esteve em produções como “Projeto Mc²” e "The Pitt", enquanto Stephen Kalyn participou de "Gen V", "Segundas Intenções", "Motorheads" e "Essex County".

De acordo com Louisa Levy, criadora da série, a história dos protagonistas da primeira temporada ainda não acabou e, apesar de não serem mais o casal principal, o relacionamento continuará a ser desenvolvido no decorrer dos novos episódios. "Se você se apaixonou por Hannah e Garrett, não se preocupe, eles continuarão sendo uma parte fundamental do nosso grande elenco”, confirmou Levy em comunicado divulgado pela Prime Video.

Série "Amores Improváveis" do Prime Video 1 de 9

Com Ella Bright no papel de Hannah Wells e Belmont Cameli como Garrett Graham, a temporada inicial adapta o primeiro livro, intitulado "O Acordo". A trama se inicia quando Garrett precisa de ajuda em uma matéria da faculdade na qual Hannah é excelente. Em troca de aulas particulares sobre ética e filósofos, os dois firmam um trato: ele ajudará Hannah a se tornar mais popular para atrair a atenção do garoto de quem ela gosta.