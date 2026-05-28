AXÉ MUSIC

Felipe Pezzoni anuncia saída da Banda Eva após 14 anos: 'Não é um fim'

Cantor seguirá carreira solo, mas continuará no comando do grupo até o Carnaval de 2027

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:41

Felipe Pezzoni deixará a Banda Eva após 14 anos para seguir carreira solo. Crédito: Reprodução

Felipe Pezzoni anunciou nesta quinta-feira, 28 de maio, sua saída da Banda Eva após 14 anos à frente do grupo. O cantor deixará os vocais da banda para iniciar uma nova fase na carreira em projeto solo.

Apesar do anúncio, a despedida de Felipe não acontecerá de forma imediata. O artista seguirá cumprindo toda a agenda de apresentações da banda até o Carnaval de 2027.

Nas redes sociais, Pezzoni afirmou que a mudança representa uma continuidade da própria trajetória artística e prometeu transformar o último verão à frente da Banda Eva em um momento especial para os fãs.

Felipe Pezzoni 1 de 3

Felipe se tornou o vocalista mais longevo da história do grupo e assumiu o comando da banda em 2013, em um momento importante de renovação do axé baiano.

Durante sua passagem, a Banda Eva voltou a ganhar força comercial no Carnaval de Salvador, acumulando blocos esgotados e consolidando presença nos principais circuitos da folia nos últimos anos.

A saída do cantor também reforça uma tradição histórica da Banda Eva, conhecida por revelar artistas que posteriormente seguiram carreiras solo de grande sucesso.

Pelo grupo já passaram nomes como Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Emanuelle Araújo, Durval Lelys e Ricardo Chaves.

Nos bastidores do axé, o anúncio rapidamente repercutiu entre fãs e artistas do gênero, principalmente pelo forte vínculo construído entre Felipe e o público da banda ao longo da última década.