Maroon 5 em Salvador: confira os valores dos ingressos para o show na Arena Fonte Nova

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:13
O Maroon 5 retorna a Salvador após dez anos de sua última apresentação na capital baiana, realizada em 2016. O show acontecerá na Arena Fonte Nova, no dia 10 de setembro (quinta-feira), sob a realização da Live Nation em parceria com o Santander.
A pré-venda dos ingressos, exclusiva para clientes Private e Select do Santander, começa nesta sexta-feira (29). Para os demais clientes do banco, a abertura será no sábado (30). Já a venda para o público geral terá início no dia 1º de maio. Os valores dos bilhetes variam de R$ 210 a R$ 790.
As entradas poderão ser adquiridas de forma online, pelo site da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br), ou na bilheteria física (sem taxa de serviço). Tanto nas duas etapas de pré-venda quanto na venda geral, os ingressos estarão disponíveis às 10h na internet e às 11h no ponto físico. Clientes Santander podem parcelar a compra em até 5x sem juros, enquanto os demais clientes podem parcelar em até 3x sem juros.
Um dos pontos de venda presencial será a Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova (com atendimento a partir das 11h e entrada na fila até as 17h, exceto no dia 30 de maio, que será até as 15h, e no dia 31, quando não haverá funcionamento). Também será possível comprar na Loja SED – SEDLMAYER, localizada no Shopping Ponto 7, a partir do dia 2 de junho (com funcionamento de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados e emendas). O público em geral pode adquirir até 6 ingressos por CPF, sendo o limite de 2 meias-entradas.
Os ingressos serão disponibilizados apenas em formato digital, com acesso por meio do aplicativo Quentro.
O show faz parte da turnê “Love Is Like”, que divulga o oitavo álbum de estúdio do grupo. Além de Salvador, as cidades de São José do Rio Preto (6 de setembro) e São Paulo (8 de setembro), ambas no estado de São Paulo, também receberão as apresentações da turnê.
Dias após esses shows, o Maroon 5 segue com agenda marcada para o Rock in Rio, no dia 12 de setembro, data em que será co-headliner da programação do festival ao lado da cantora norte-americana Demi Lovato.
Maroon 5
Confira os preços dos ingressos para o show do Maroon 5 em Salvador:
CADEIRA SUPERIOR: R$ 210,00 (meia-entrada) e R$ 420,00 (inteira);
PISTA | CADEIRA INFERIOR NORTE: R$ 240,00 (meia-entrada) e R$ 480,00 (inteira);
CADEIRA INTERMEDIÁRIA LESTE: R$ 295,00 (meia-entrada) e R$ 590,00 (inteira);
CADEIRA INTERMEDIÁRIA NORTE: R$ 295,00 (meia-entrada) e R$ 590,00 (inteira);
LOUNGE PREMIUM: R$ 310,00 (meia-entrada) e R$ 620,00 (inteira);
CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 360,00 (meia-entrada) e R$ 720,00 (inteira);
CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 360,00 (meia-entrada) e R$ 720,00 (inteira);
FRONTSTAGE: R$ 395,00 (meia-entrada) e R$ 790,00 (inteira);
Para ter acesso à meia-entrada, é obrigatória a apresentação da documentação que comprove seu direito ao benefício no momento da compra e na entrada do evento.
SERVIÇO
Data: 10 de setembro de 2026 (quinta-feira)
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova
Abertura dos portões: 16h
Horário do show: 21h
Endereço: Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré, Salvador - BA
Ingressos: a partir de R$ 210,00 (ver tabela completa)
Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos entram apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*
*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.