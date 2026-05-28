MÚSICA

Maroon 5 em Salvador: confira os valores dos ingressos para o show na Arena Fonte Nova

Banda norte-americana retorna à capital baiana após dez anos; pré-venda começa nesta sexta-feira (29)

Kamila Macedo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:13

Maroon 5 retorna a Salvador após dez anos para show na Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/Hugh Lippe

O Maroon 5 retorna a Salvador após dez anos de sua última apresentação na capital baiana, realizada em 2016. O show acontecerá na Arena Fonte Nova, no dia 10 de setembro (quinta-feira), sob a realização da Live Nation em parceria com o Santander.

A pré-venda dos ingressos, exclusiva para clientes Private e Select do Santander, começa nesta sexta-feira (29). Para os demais clientes do banco, a abertura será no sábado (30). Já a venda para o público geral terá início no dia 1º de maio. Os valores dos bilhetes variam de R$ 210 a R$ 790.

As entradas poderão ser adquiridas de forma online, pelo site da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br), ou na bilheteria física (sem taxa de serviço). Tanto nas duas etapas de pré-venda quanto na venda geral, os ingressos estarão disponíveis às 10h na internet e às 11h no ponto físico. Clientes Santander podem parcelar a compra em até 5x sem juros, enquanto os demais clientes podem parcelar em até 3x sem juros.

Um dos pontos de venda presencial será a Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova (com atendimento a partir das 11h e entrada na fila até as 17h, exceto no dia 30 de maio, que será até as 15h, e no dia 31, quando não haverá funcionamento). Também será possível comprar na Loja SED – SEDLMAYER, localizada no Shopping Ponto 7, a partir do dia 2 de junho (com funcionamento de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados e emendas). O público em geral pode adquirir até 6 ingressos por CPF, sendo o limite de 2 meias-entradas.

Os ingressos serão disponibilizados apenas em formato digital, com acesso por meio do aplicativo Quentro.

O show faz parte da turnê “Love Is Like”, que divulga o oitavo álbum de estúdio do grupo. Além de Salvador, as cidades de São José do Rio Preto (6 de setembro) e São Paulo (8 de setembro), ambas no estado de São Paulo, também receberão as apresentações da turnê.

Dias após esses shows, o Maroon 5 segue com agenda marcada para o Rock in Rio, no dia 12 de setembro, data em que será co-headliner da programação do festival ao lado da cantora norte-americana Demi Lovato.

Maroon 5 1 de 6

Confira os preços dos ingressos para o show do Maroon 5 em Salvador:

CADEIRA SUPERIOR: R$ 210,00 (meia-entrada) e R$ 420,00 (inteira);

PISTA | CADEIRA INFERIOR NORTE: R$ 240,00 (meia-entrada) e R$ 480,00 (inteira);

CADEIRA INTERMEDIÁRIA LESTE: R$ 295,00 (meia-entrada) e R$ 590,00 (inteira);

CADEIRA INTERMEDIÁRIA NORTE: R$ 295,00 (meia-entrada) e R$ 590,00 (inteira);

LOUNGE PREMIUM: R$ 310,00 (meia-entrada) e R$ 620,00 (inteira);

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 360,00 (meia-entrada) e R$ 720,00 (inteira);

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 360,00 (meia-entrada) e R$ 720,00 (inteira);

FRONTSTAGE: R$ 395,00 (meia-entrada) e R$ 790,00 (inteira);

Para ter acesso à meia-entrada, é obrigatória a apresentação da documentação que comprove seu direito ao benefício no momento da compra e na entrada do evento.

SERVIÇO

Data: 10 de setembro de 2026 (quinta-feira)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Endereço: Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré, Salvador - BA

Ingressos: a partir de R$ 210,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos entram apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*