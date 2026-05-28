Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba como comprar e local do show 'Equilibrvm' de Anitta

Turnê passa por apenas cinco cidades do Brasil e Salvador é uma delas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:13

Anitta estreia EQUILIBRIVM, álbum mais pessoal da carreira, com Shakira, Liniker e tributo à Bahia
Anitta estreia EQUILIBRIVM, álbum mais pessoal da carreira, com Shakira, Liniker e tributo à Bahia Crédito: Divulgação

O álbum Equilibrivm, da cantora Anitta, já é um sucesso. Assunto nas redes sociais e na boca dos críticos, o novo projeto chegou a ser indicado como “o melhor da carreira” da artista.

Nas redes sociais, Anitta anunciou a turnê do álbum em apenas cinco cidades brasileiras, e para a sorte dos fãs baianos, Salvador está entre elas. Em sua conta no Instagram, Anitta divulgou a venda geral dos ingressos, com início nesta quinta-feira (28), às 18h. Na capital baiana, o show acontece no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Anitta em EQUILIBRIVM

Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
1 de 12
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação

Leia mais

Imagem - Anitta confirma show da 'Equilibrivm Tour' em Salvador e divulga primeiras datas da turnê

Anitta confirma show da 'Equilibrivm Tour' em Salvador e divulga primeiras datas da turnê

Imagem - Anitta reage a críticas conservadoras e defende pluralidade religiosa em novo álbum: ‘É irrelevante’

Anitta reage a críticas conservadoras e defende pluralidade religiosa em novo álbum: ‘É irrelevante’

Imagem - Anitta lança álbum mais íntimo da carreira com Shakira, Liniker e homenagem à Bahia

Anitta lança álbum mais íntimo da carreira com Shakira, Liniker e homenagem à Bahia

Confira o roteiro de shows:

01/08 — Porto Alegre (RS)

  • 08/08 — São Paulo (SP)

15/08 — Fortaleza (CE)

22/08 — Niterói (RJ)

  • 29/08 — Salvador (BA)

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ingresse. Confira valores:

Front Stage

Inteira - R$ 480

Meia Solidária - R$ 260

Arena Lote 1

Inteira - R$ 200

Meia Entrada - R$ 100

Tags:

Anitta Equilibrivm

Mais recentes

Imagem - No fundo do oceano ou em bunker subterrâneo: quem tem os mísseis balísticos mais poderosos do planeta

No fundo do oceano ou em bunker subterrâneo: quem tem os mísseis balísticos mais poderosos do planeta
Imagem - Sapiossexual? Gracyanne Barbosa detalha relação íntima e conta experiência inusitada com namorado

Sapiossexual? Gracyanne Barbosa detalha relação íntima e conta experiência inusitada com namorado
Imagem - Prime Video anuncia quem são os protagonistas da 2ª temporada de ‘Off Campus’

Prime Video anuncia quem são os protagonistas da 2ª temporada de ‘Off Campus’