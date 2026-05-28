Saiba como comprar e local do show 'Equilibrvm' de Anitta

Felipe Sena
Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:13
O álbum Equilibrivm, da cantora Anitta, já é um sucesso. Assunto nas redes sociais e na boca dos críticos, o novo projeto chegou a ser indicado como “o melhor da carreira” da artista.
Nas redes sociais, Anitta anunciou a turnê do álbum em apenas cinco cidades brasileiras, e para a sorte dos fãs baianos, Salvador está entre elas. Em sua conta no Instagram, Anitta divulgou a venda geral dos ingressos, com início nesta quinta-feira (28), às 18h. Na capital baiana, o show acontece no Centro de Convenções, na Boca do Rio.
Anitta em EQUILIBRIVM
Confira o roteiro de shows:
01/08 — Porto Alegre (RS)
22/08 — Niterói (RJ)
Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ingresse. Confira valores:
Front Stage
Inteira - R$ 480
Meia Solidária - R$ 260
Arena Lote 1
Inteira - R$ 200
Meia Entrada - R$ 100