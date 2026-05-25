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Anitta confirma show da 'Equilibrivm Tour' em Salvador e divulga primeiras datas da turnê

Anitta anunciou as primeiras datas da nova turnê do álbum EQUILIBRIVM e Salvador está entre as cidades escolhidas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:14

Anitta estreia EQUILIBRIVM, álbum mais pessoal da carreira, com Shakira, Liniker e tributo à Bahia
Anitta confirmou show da “Equilibrivm Tour” em Salvador Crédito: Divulgação

Os fãs baianos de Anitta já podem começar a se preparar. A cantora confirmou oficialmente as cidades da aguardada “Equilibrivm Tour”, nova turnê inspirada no álbum EQUILIBRIVM, e Salvador aparece entre as cinco capitais escolhidas para receber o show.

A apresentação na capital baiana está marcada para o dia 29 de agosto e encerra a primeira etapa da turnê no Brasil. O anúncio rapidamente movimentou as redes sociais, principalmente entre fãs da cantora em Salvador, cidade que costuma receber alguns dos shows mais intensos e disputados da artista.

Além de Salvador, a turnê também vai passar por Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói.

Confira as datas confirmadas da “Equilibrivm Tour”:

01 de agosto - Porto Alegre

08 de agosto - São Paulo

15 de agosto - Fortaleza

22 de agosto - Niterói

29 de agosto - Salvador

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira, 28 de maio, a partir do meio-dia. As informações oficiais da turnê estão sendo divulgadas pelo perfil @equilibrivm nas redes sociais.

O anúncio aumenta a expectativa dos fãs para descobrir detalhes da nova estrutura de palco, repertório e conceito visual da era EQUILIBRIVM, que vem sendo tratada por Anitta como uma das fases mais pessoais e conceituais da carreira.

Anitta em EQUILIBRIVM

Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação
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Anitta lança EQUILIBRIVM, álbum mais íntimo da carreira, com Shakira, Liniker e homenagens à Bahia por DIvulgação

Nas redes sociais, fãs baianos comemoraram o fato de Salvador ter sido incluída na rota da cantora logo na primeira leva de apresentações da turnê.

“Salvador nunca fica de fora”, escreveu uma internauta. “Agora começou oficialmente a contagem regressiva”, comentou outro fã.

Até o momento, a equipe da cantora ainda não divulgou o local oficial do show em Salvador nem os valores dos ingressos.

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