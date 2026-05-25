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Isis Valverde revela três internações em 2026 e desabafa: 'É traumatizante'

Isis abriu o coração sobre crises de saúde enfrentadas nos últimos meses e contou que precisou ser hospitalizada diversas vezes neste ano

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:05

Isis revelou que precisou ser internada três vezes em 2026 e desabafou nas redes Crédito: Reprodução

Isis Valverde surpreendeu seguidores ao revelar que precisou ser internada três vezes apenas neste ano. Em relato nas redes sociais, a atriz falou sobre os momentos delicados que viveu recentemente e descreveu a situação como “traumatizante”.

A artista explicou que convive com uma condição de saúde desde os 19 anos e afirmou que seu quadro é considerado agressivo. “Essa parte é traumatizante. Eu descobri com 19 anos de idade, e a minha doença é muito agressiva”, declarou.

Segundo Isis, até pequenas situações podem desencadear crises severas e fazê-la passar muito mal.

No relato, a atriz contou que enfrentou um período especialmente difícil no início de 2026 enquanto conciliava os problemas de saúde com o trabalho. “No início do ano, quando eu tava trabalhando, eu acabei tendo contaminação na minha comida e fui internada três vezes”, afirmou.

Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz 1 de 22

Isis Valverde disse que chegou a publicar imagens no hospital, mas preferiu não comentar o que estava acontecendo naquele momento para evitar especulações. “Eu falei: ‘Gente, vão achar que eu tô passando por alguma situação’, porque toda hora eu tava no hospital”, revelou.

A atriz explicou que demorou para descobrir a origem das crises e contou que nem ela mesma entendia inicialmente o que estava provocando os episódios frequentes. “Nem eu sabia o que era, porque eu não sabia que a comida tava sendo contaminada”, disse.