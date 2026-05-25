Isis Valverde revela três internações em 2026 e desabafa: 'É traumatizante'

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:05
Isis Valverde surpreendeu seguidores ao revelar que precisou ser internada três vezes apenas neste ano. Em relato nas redes sociais, a atriz falou sobre os momentos delicados que viveu recentemente e descreveu a situação como “traumatizante”.
A artista explicou que convive com uma condição de saúde desde os 19 anos e afirmou que seu quadro é considerado agressivo. “Essa parte é traumatizante. Eu descobri com 19 anos de idade, e a minha doença é muito agressiva”, declarou.
Segundo Isis, até pequenas situações podem desencadear crises severas e fazê-la passar muito mal.
No relato, a atriz contou que enfrentou um período especialmente difícil no início de 2026 enquanto conciliava os problemas de saúde com o trabalho. “No início do ano, quando eu tava trabalhando, eu acabei tendo contaminação na minha comida e fui internada três vezes”, afirmou.
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz
Isis Valverde disse que chegou a publicar imagens no hospital, mas preferiu não comentar o que estava acontecendo naquele momento para evitar especulações. “Eu falei: ‘Gente, vão achar que eu tô passando por alguma situação’, porque toda hora eu tava no hospital”, revelou.
A atriz explicou que demorou para descobrir a origem das crises e contou que nem ela mesma entendia inicialmente o que estava provocando os episódios frequentes. “Nem eu sabia o que era, porque eu não sabia que a comida tava sendo contaminada”, disse.
Após identificar o problema e ajustar os cuidados necessários, Isis aproveitou para fazer um alerta aos seguidores sobre a importância de levar certas restrições alimentares a sério. “É um processo. E tem que tomar muito cuidado. E é uma doença chata”, concluiu.