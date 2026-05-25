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Por que os especialistas recomendam borrifar vinagre ao redor do vaso sanitário

Truque caseiro usa vinagre branco na base do vaso, nos rejuntes e em áreas onde sujeira e umidade costumam se acumular

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:12

A aplicação regular do vinagre pode ajudar a reduzir odores e manchas ao redor do vaso
A aplicação regular do vinagre pode ajudar a reduzir odores e manchas ao redor do vaso Crédito: Freepik

O vinagre costuma aparecer primeiro na cozinha, mas faz tempo que ele saiu das receitas e entrou nos truques de limpeza da casa. Em roupas, superfícies e pequenos cuidados domésticos, o produto ganhou fama justamente por ser simples, barato e fácil de usar.

Entre esses usos, um chama atenção pela curiosidade: borrifar vinagre ao redor do vaso sanitário. Aideia pode parecer estranha à primeira vista, mas tem relação direta com alguns dos problemas mais comuns do banheiro, como mau cheiro, manchas, umidade e acúmulo de sujeira em áreas difíceis.

Banheiros exigem atenção constante porque reúnem três fatores que complicam a limpeza: uso frequente, baixa ventilação e presença de umidade.

Com o passar dos dias, essa combinação favorece o surgimento de bactérias, mofo e odores desagradáveis, principalmente nas regiões próximas à base do vaso.

Nessa parte da casa, pequenos resíduos também se acumulam com facilidade. Respingos, poeira, marcas amareladas e sujeira nos rejuntes acabam deixando o ambiente com aparência menos limpa, mesmo quando a faxina é feita com frequência.

Inovações nos banheiros

Com design em madeiras, as cápsulas de banho além de serem bonitas economizam o espaço de banheiro pequenos e têm se tornado populares por Reprodução/ImageFX
É possível transformar o banheiro em um ambiente prático e inspirador (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
É importante que o banheiro seja bem iluminado (Imagem: LEK STOCK INTERIOR PHOTO | Shutterstock) por Imagem: LEK STOCK INTERIOR PHOTO | Shutterstock
Os armários em madeira deixam o banheiro mais acolhedor (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke) por Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke
O gavetão no banheiro pode ser usado entre outras funções para armazenar a roupa suja (Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura) por Imagem: Julia Herman | Projetos: Mari Milani Arquitetura
Na decoração contemporânea, o banheiro também deve priorizar as linhas retas (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por Imagem: ImageFlow | Shutterstock
No banheiro, a por
É possível renovar o visual do banheiro com plantas e outros objetos decorativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Móveis e espelhos trazem sofisticação a decoração do banheiro (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por
É possível transformar o banheiro de maneira econômica (Imagem: Julia Vadi | Shutterstock) por
O bidê e a ducha higiênica oferecem diferentes benefícios no banheiro (Projeto: Isabella Nalon Arquitetura | Imagem: Julia Herman) por
O banheiro ganha personalidade com paredes Calcita Alaranjada e uma porta Eclipse, criando um espaço enérgico e único (Imagem: @_felco | Divulgação Suvinil) por
O banheiro deve ser iluminado de maneira uniforme (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
Os espelhos auxiliam nas atividades diárias e são a peça-chave dos banheiros (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) por
Ao utilizar nichos no banheiro, é importante se atentar ao material do móvel devido à umidade (Projeto: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Imagem: Rafael Renzo) por
Uma das decisões mais importantes ao projetar um banheiro é a seleção do armário adequado (Projeto: Cristiane Schiavoni |Luis Gomes) por
Decoração do banheiro deve prezar por conforto e comodidade (Imagem: Eduardo Pozella) por
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Com design em madeiras, as cápsulas de banho além de serem bonitas economizam o espaço de banheiro pequenos e têm se tornado populares por Reprodução/ImageFX

Por que usar vinagre

Muita gente tem recorrido ao vinagre branco como uma solução caseira para reforçar a manutenção do banheiro. O produto contém ácido acético, composto com ação antibacteriana, e pode funcionar como uma alternativa econômica e menos agressiva do que muitos itens de limpeza comuns.

Diferente de produtos que apenas perfumam o ambiente por alguns minutos, o vinagre ajuda a neutralizar odores. Isso acontece porque ele atua sobre bactérias relacionadas ao mau cheiro, em vez de apenas mascarar o problema.

A acidez do produto também contribui para dissolver resíduos de calcário, comuns em áreas úmidas.

Ao redor do vaso sanitário, esse efeito ajuda a melhorar a aparência da região e facilita a remoção de sujeiras que ficam presas com o tempo.

Outro benefício está nas manchas amareladas. Quando usado com regularidade, o vinagre pode ajudar a diminuir esse aspecto encardido, principalmente nos pontos de contato com respingos e umidade.

Banheiro mais fresco

A aplicação frequente também dificulta a proliferação de fungos e bactérias. Na prática, o banheiro tende a permanecer com sensação de limpeza e frescor por mais tempo, especialmente entre uma faxina completa e outra.

Para manter esse efeito, a recomendação é usar o produto duas a três vezes por semana. A frequência ajuda a evitar que odores, manchas e resíduos voltem a se acumular com tanta facilidade.

Mesmo assim, o truque não dispensa a limpeza comum do banheiro. Ele funciona melhor como reforço na manutenção da área ao redor do vaso, justamente onde a sujeira costuma se concentrar e nem sempre aparece de imediato.

Como aplicar

Antes de borrifar o vinagre, comece pela limpeza básica da área. Retire poeira, respingos e sujeiras superficiais ao redor do vaso sanitário para que o produto consiga agir diretamente nos pontos mais encardidos.

Depois, aplique vinagre branco na base do vaso, na parte de trás e também nos rejuntes do piso. Esses locais costumam concentrar mais umidade e resíduos, além de serem áreas onde o mau cheiro pode aparecer com mais força.

Após a aplicação, deixe o produto agir por cerca de 10 a 15 minutos. Esse tempo ajuda o vinagre a soltar resíduos e atuar sobre manchas mais leves.

Na sequência, retire o excesso com um pano úmido ou papel absorvente. A ideia é remover tanto o produto quanto a sujeira que se soltou durante o tempo de ação.

Caso existam manchas mais resistentes, uma escova pode ajudar. Nesse caso, esfregue suavemente a região para reforçar o resultado sem exagerar na força.

Cheiro mais agradável

Apesar da utilidade na limpeza, o cheiro do vinagre pode incomodar algumas pessoas. Para deixar a aplicação mais agradável, uma alternativa simples é misturar algumas gotas de limão ou óleos essenciais antes de borrifar.

Assim, a região ao redor do vaso sanitário fica mais limpa e o banheiro ganha uma sensação mais fresca depois da aplicação. O truque é simples, mas pode ajudar bastante na manutenção do ambiente no dia a dia.

Tags:

Banheiro Limpeza Vinagre de Maçã Limpeza do Banheiro

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