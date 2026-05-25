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Faustão é internado em hospital de São Paulo após histórico delicado de saúde

Equipe de Faustão afirmou que o apresentador passou por procedimento programado e deve receber alta em breve

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:38

Faustão voltou a ser internado  após histórico delicado de saúde e previsão é de alta em breve Crédito: Reprodução

Faustão voltou a ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal LeoDias, e rapidamente repercutiu nas redes sociais por causa do delicado histórico de saúde enfrentado pelo comunicador nos últimos anos.

Segundo informações da equipe do apresentador, a internação aconteceu para a retirada de uma sonda gástrica. O procedimento, de acordo com a assessoria, já estava previsto desde o ano passado e ocorreu dentro da normalidade clínica.

“Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica”, informou a equipe do apresentador.

Ainda segundo os representantes de Faustão, a previsão é de que ele receba alta já nesta terça-feira (26).

Faustão

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A nova internação acabou despertando preocupação entre fãs do apresentador, que desde 2023 enfrenta uma sequência de problemas de saúde. Naquele ano, Faustão passou por um transplante de coração após um quadro grave de insuficiência cardíaca.

Meses depois, o comunicador também precisou realizar um transplante de rim e passou a seguir uma rotina intensa de acompanhamento médico e internações pontuais relacionadas ao pós-operatório e à recuperação clínica.

Por conta desse histórico recente, qualquer atualização envolvendo a saúde de Faustão costuma provocar grande mobilização nas redes sociais, com mensagens de apoio de fãs e famosos.

Até o momento, a família não divulgou novos detalhes além da previsão de alta e da informação de que o quadro clínico está estabilizado.

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