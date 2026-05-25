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Ana Paula Renault detona Luciano Huck após fala sobre Bolsa Família e dispara: 'Preconceito fantasiado de opinião'

Ana Paula criticou declarações de Luciano Huck sobre o Bolsa Família e citou estudos que apontam impacto positivo do programa social

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:40

Ana Paula rebateu Huck e defendeu o Bolsa Família após fala polêmica do apresentador
Ana Paula rebateu Huck e defendeu o Bolsa Família após fala polêmica do apresentador Crédito: Reprodução

A polêmica envolvendo Luciano Huck e o Bolsa Família ganhou um novo capítulo neste domingo (24). Depois de Nath Finanças rebater as falas do apresentador, agora foi a vez de Ana Paula Renault criticar publicamente as declarações feitas por Huck durante o Fórum Esfera, realizado no Guarujá, em São Paulo.

Nas redes sociais, Ana Paula saiu em defesa do programa de transferência de renda e afirmou que o Bolsa Família é frequentemente alvo de interpretações equivocadas. “O Bolsa Família talvez seja uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil”, escreveu.

A jornalista ainda rebateu diretamente a ideia levantada por Luciano Huck de que beneficiários “criam atalhos” para permanecer no programa.

Segundo Ana Paula Renault, estudos apontam justamente o contrário. Ela citou dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostrando que mais de 60% dos beneficiários deixaram o Bolsa Família ao longo da última década. “Os filhos do Bolsa Família, em grande parte, não continuam no Bolsa Família”, afirmou.

Em outro trecho da publicação, a ex-BBB fez uma crítica mais dura ao posicionamento do apresentador da TV Globo.“O Brasil não precisa de menos proteção social. Precisa é de mais escola, mais emprego decente, mais qualificação, mais creche, mais oportunidade e menos preconceito fantasiado de opinião econômica”, disparou.

A fala rapidamente viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto parte dos internautas elogiou o posicionamento de Ana Paula Renault, outros defenderam Luciano Huck e concordaram com as críticas feitas por ele ao modelo atual do programa social.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
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Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
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Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

A polêmica começou após Huck afirmar, durante palestra no Fórum Esfera, que o Bolsa Família “não quebra o ciclo da pobreza” e que famílias acabam encontrando maneiras de permanecer no sistema de distribuição de renda por tempo indeterminado.

Após a repercussão negativa, o apresentador publicou vídeos nas redes sociais tentando esclarecer o posicionamento. Huck afirmou ser favorável a programas de proteção social, mas defendeu melhorias na eficiência e fiscalização das políticas públicas.

Mesmo com a tentativa de explicação, as declarações seguiram repercutindo nas redes e provocaram respostas de influenciadores, jornalistas e especialistas em economia.

Dados citados por Ana Paula Renault apontam que cerca de 70% dos adolescentes que viviam em lares beneficiados pelo Bolsa Família em 2014 deixaram de depender do programa até 2025, segundo levantamento da FGV em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social.

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