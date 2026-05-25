Cidade brasileira onde 80% dos moradores falam dialeto italiano preserva casarões centenários e tem culinária colonial

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:11
Em uma cidade da Serra Gaúcha, 8 em cada 10 moradores ainda falam um dialeto ligado à imigração italiana.
Nas ruas de Antônio Prado, o “bom dia” pode soar como “bondì”, expressão em talian que atravessou gerações e segue viva em conversas de padaria, feiras, missas e calçadas.
Antônio Prado
O município tem pouco mais de 13 mil habitantes e fica a 658 metros de altitude. Além da língua, guarda o maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil, com 47 edificações tombadas e casarões de madeira erguidos entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX.
Em 2025, Antônio Prado foi reconhecida pela ONU Turismo como uma das melhores vilas turísticas do mundo, sendo a única brasileira entre 52 selecionadas.
A resposta passa pelo isolamento geográfico. O mesmo fator que limitou parte do crescimento econômico local ajudou a preservar casas, costumes e a língua dos descendentes de imigrantes.
Misturando falares do norte da Itália com o português, o talian foi incluído em 2014 no Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o INDL. Para Antônio Prado, essa presença aparece na rotina e dá ao destino um traço cultural raro no país.
Fundada em 1886, Antônio Prado surgiu como a sexta e última colônia italiana da Serra Gaúcha. O povoado se formou às margens do Rio das Antas, em uma região ocupada por famílias vindas do norte da Itália.
Para erguer a comunidade, os imigrantes abriram caminho pela mata e construíram casas com técnicas trazidas da Europa. Já o traçado das ruas seguiu um desenho quadriculado, inspirado no padrão usado por engenheiros militares do século XIX.
Desde 1990, o conjunto arquitetônico e urbanístico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan. Entre os detalhes mais marcantes estão os lambrequins, recortes de madeira que decoram os beirais dos casarões.
Uma caminhada de cerca de duas horas permite conhecer boa parte do centro histórico. As construções tombadas ficam principalmente ao redor da Praça Garibaldi e ao longo da avenida principal, onde funcionam cafés, bistrôs, museus e lojas de produtos coloniais.
Entre os pontos do roteiro estão:
No interior do município, chamado pelos moradores de “colônia”, aparecem paisagens rurais, religiosidade e pontos de natureza. A 6 km do centro, as Cascatas da Usina têm quedas d’água, três mirantes e guardam a memória da primeira hidrelétrica de Antônio Prado, iniciada na década de 1920.
Pelas estradas, capitéis religiosos revelam a devoção herdada dos colonizadores. Outro ponto de visitação é a Gruta Natural de Nossa Senhora de Lourdes, frequentada por fiéis desde os anos 1930.
A mesa pradense conserva receitas de família. Entre os pratos aparecem sopa de capeletti, polenta brustolada, galeto, radicci com bacon, grostoli e vinho colonial servido em jarra.
Na Linha 21 de Abril, a brachola com polenta e bacon frito ganhou destaque após ser eleita o melhor prato italiano do Brasil no programa “Minha Receita”, do chef Erick Jacquin, na Band.
Em novembro, a cidade recebe a FenaMassa, Festival Nacional da Massa. Agosto também tem programação típica com a Noite Italiana, marcada por jantar, música ao vivo e dança.
Antônio Prado fica a cerca de 180 km de Porto Alegre, com acesso pela RS-122. De carro, a viagem costuma levar entre 2h30 e 3h, dependendo da rota e das condições do trajeto.
Partindo de Caxias do Sul, são cerca de 50 km, com ônibus intermunicipais em circulação regular. Entre casarões centenários, culinária colonial e talian ouvido nas ruas, Antônio Prado preserva uma parte da imigração italiana que continua viva no interior do Brasil.
Você visitaria uma cidade brasileira onde a arquitetura, a comida e até o jeito de dizer “bom dia” carregam a memória dos imigrantes italianos?