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Festa de Maria Alice terá show de fogos, cenários da Disney e custo estimado em R$ 1 milhão

Virginia mostrou spoilers da festa da filha em Goiânia e impressionou a web com estrutura grandiosa assinada pela decoradora Tana Lobo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:14

Festa de Maria Alice impressionou com decoração “surreal”, show de fogos e custo estimado milionário
Festa impressionou com decoração “surreal”, show de fogos e custo milionário Crédito: Reprodução

A festa de aniversário de Maria Alice Costa promete transformar Goiânia em um verdadeiro parque temático de luxo. No último domingo (25), Virginia Fonseca compartilhou os primeiros spoilers da comemoração e deixou os seguidores impressionados com a dimensão da estrutura montada para celebrar a nova idade da filha.

Mesmo com a produção ainda em fase final, a influenciadora definiu o cenário como “surreal”. “Vocês não estão entendendo. Tá um sonho”, comentou Virgínia ao mostrar os bastidores da decoração nos Stories do Instagram.

A festa acontece em uma casa de eventos da própria influenciadora e tem assinatura da decoradora Tana Lobo, nome conhecido no universo das celebrações milionárias de famosos. A empresária goiana virou referência nacional após produzir festas grandiosas para os filhos de Virginia e Zé Felipe, além de integrar o reality “Poderosas do Cerrado”, do GNT e Globoplay.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
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Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram

Entre os cenários exibidos por Virginia estão um bar temático inspirado em Peter Pan, um barco cenográfico montado sobre a água, efeitos de iluminação especiais e um espaço inspirado em Frozen. A decoração ainda conta com esculturas gigantes, muitos balões e uma representação da fada Sininho “voando” pelo ambiente.

Outro detalhe que chamou atenção foi o anúncio de um grande show de fogos de artifício. A própria Tana Lobo brincou sobre o tamanho da atração ao afirmar que “não é um showzinho”.

Festa de Maria Alice

Festa de Maria Alice impressionou com decoração “surreal”, show de fogos e custo estimado milionário por Reprodução
Festa de Maria Alice impressionou com decoração “surreal”, show de fogos e custo estimado milionário por Reprodução
Festa de Maria Alice impressionou com decoração “surreal”, show de fogos e custo estimado milionário por Reprodução
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Festa de Maria Alice impressionou com decoração “surreal”, show de fogos e custo estimado milionário por Reprodução

Segundo estimativas do mercado de festas, produções deste porte podem ultrapassar facilmente valores entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão, considerando cenografia personalizada, estruturas cenográficas gigantes, equipe de montagem, iluminação, buffet, atrações e efeitos especiais. Embora o valor oficial da festa não tenha sido divulgado, eventos anteriores produzidos por Tana Lobo para a família já mobilizaram centenas de profissionais, dezenas de fornecedores e mais de 60 mil balões em montagens que duraram cerca de 10 dias.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao tamanho da produção com comentários sobre o luxo da comemoração. “Isso parece cenário de filme”, escreveu uma seguidora. “Virginia realmente eleva o nível das festas infantis”, comentou outra. A expectativa é que a festa reúna familiares, amigos próximos e convidados famosos ligados ao casal formado por Virginia e Zé Felipe.

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