FESTÃO

Festa de Maria Alice terá show de fogos, cenários da Disney e custo estimado em R$ 1 milhão

Virginia mostrou spoilers da festa da filha em Goiânia e impressionou a web com estrutura grandiosa assinada pela decoradora Tana Lobo

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:14

Festa impressionou com decoração “surreal”, show de fogos e custo milionário Crédito: Reprodução

A festa de aniversário de Maria Alice Costa promete transformar Goiânia em um verdadeiro parque temático de luxo. No último domingo (25), Virginia Fonseca compartilhou os primeiros spoilers da comemoração e deixou os seguidores impressionados com a dimensão da estrutura montada para celebrar a nova idade da filha.

Mesmo com a produção ainda em fase final, a influenciadora definiu o cenário como “surreal”. “Vocês não estão entendendo. Tá um sonho”, comentou Virgínia ao mostrar os bastidores da decoração nos Stories do Instagram.

A festa acontece em uma casa de eventos da própria influenciadora e tem assinatura da decoradora Tana Lobo, nome conhecido no universo das celebrações milionárias de famosos. A empresária goiana virou referência nacional após produzir festas grandiosas para os filhos de Virginia e Zé Felipe, além de integrar o reality “Poderosas do Cerrado”, do GNT e Globoplay.

Filhos de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Entre os cenários exibidos por Virginia estão um bar temático inspirado em Peter Pan, um barco cenográfico montado sobre a água, efeitos de iluminação especiais e um espaço inspirado em Frozen. A decoração ainda conta com esculturas gigantes, muitos balões e uma representação da fada Sininho “voando” pelo ambiente.

Outro detalhe que chamou atenção foi o anúncio de um grande show de fogos de artifício. A própria Tana Lobo brincou sobre o tamanho da atração ao afirmar que “não é um showzinho”.

Festa de Maria Alice 1 de 3

Segundo estimativas do mercado de festas, produções deste porte podem ultrapassar facilmente valores entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão, considerando cenografia personalizada, estruturas cenográficas gigantes, equipe de montagem, iluminação, buffet, atrações e efeitos especiais. Embora o valor oficial da festa não tenha sido divulgado, eventos anteriores produzidos por Tana Lobo para a família já mobilizaram centenas de profissionais, dezenas de fornecedores e mais de 60 mil balões em montagens que duraram cerca de 10 dias.