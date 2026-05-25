CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Carolina Dieckmann com vista para a Pedra da Gávea, piscina e decoração sofisticada

Atriz vive em uma casa de 843 m² no Rio de Janeiro com conceito aberto, obras de arte, campinho de futebol e ambientes integrados à natureza

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:00

Casa de Carolina Dieckmann impressiona com vista para a Pedra da Gávea e decoração elegante Crédito: Reprodução

A casa de Carolina Dieckmann no Rio de Janeiro reúne tudo o que costuma chamar atenção nas mansões dos famosos: vista privilegiada, arquitetura contemporânea, áreas de lazer e decoração elegante sem excessos. Localizada em São Conrado, um dos bairros mais valorizados da capital fluminense, a propriedade virou assunto nas redes sociais após a atriz mostrar detalhes dos ambientes durante momentos de descanso entre gravações.

Com 843 metros quadrados, a residência aposta em uma estética moderna e integrada à paisagem natural ao redor. Um dos principais destaques da mansão é justamente a vista para a Pedra da Gávea, cartão-postal que aparece constantemente nos registros compartilhados pela atriz.

A área externa da casa se tornou um dos espaços mais fotografados da propriedade. Piscina ampla, jardim aberto, espaço para atividades físicas e um campinho de futebol ajudam a criar um clima de refúgio em meio ao Rio de Janeiro.

Mansão de Carolina Dieckmann 1 de 10

Já na parte interna, o imóvel segue uma linha contemporânea marcada pelo conceito aberto. A sala principal possui grandes janelas de vidro, iluminação natural abundante e integração entre os ambientes, criando sensação de amplitude e leveza.

A decoração mistura móveis sofisticados, tons neutros e obras de arte distribuídas pelos espaços da casa. O ambiente aposta em elegância discreta, sem excesso de informação visual, acompanhando uma tendência presente em imóveis de celebridades que priorizam conforto e sofisticação atemporal.

Outro detalhe que chama atenção é a relação da casa com a natureza. As áreas abertas e a presença constante de luz natural ajudam a conectar os ambientes internos ao verde da área externa.

Construída em 2015, a mansão possui quatro suítes, duas delas com closet, além de sauna, cozinha ampla e garagem para dois carros. O imóvel também foi pensado para oferecer privacidade e conforto durante a rotina da atriz e da família.