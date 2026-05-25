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Noivo de Juju Salimeni, fisiculturista Diogo Basaglia fala sobre anabolizantes após morte de Gabriel Ganley

Atleta afirmou que não 'abusa' de substâncias para competir e defendeu que jovens não acelerem processos no fisiculturismo

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:50

Diogo Basaglia e Juju Salimeni Crédito: Reprodução/Instagram

O fisiculturista Diogo Basaglia, noivo de Juju Salimeni, afirmou que não “abusa” do uso de anabolizantes para competir profissionalmente. A declaração foi feita neste domingo (24), em meio à repercussão da morte do atleta e influenciador fitness Gabriel Ganley, encontrado morto aos 22 anos em São Paulo.

Basaglia, que compete na categoria Men’s Physique e já disputou o Mr. Olympia, considerado a principal competição de fisiculturismo do mundo, disse que prioriza o estilo de vida saudável acima da busca extrema por resultados estéticos.

Diogo Basaglia 1 de 18

"É óbvio, é um esporte de alto rendimento, eu sou atleta profissional, não é saudável, mas eu não sou um abuser. Você não precisa ser um abuser hoje em dia, pelo amor de Deus. Eu sou a prova disso, por isso que eu tenho muito cabelo, tenho uma pele ok, pele boa. Enfim, eu coloco o lifestyle na frente do ser atleta e tento manter a minha saúde o máximo em dia", afirmou.

O atleta também comparou os riscos do fisiculturismo aos de outras modalidades de alto rendimento. "Um piloto de Fórmula 1 pode bater o carro e morrer. Isso pode acontecer em qualquer esporte de alto rendimento... Por isso que eu falo: jovens, não atropelem o seu tempo. Tijolo por tijolo", alertou.

Diogo Basaglia e Juju Salimeni 1 de 17

Morte de Gabriel Ganley

A fala ganhou repercussão poucos dias após a morte de Gabriel Ganley, conhecido nas redes sociais como BBzinho. Natural do Rio de Janeiro, o influenciador acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube, onde compartilhava vídeos sobre musculação, alimentação e rotina fitness.

O corpo do jovem foi encontrado na manhã de sábado (23) no apartamento onde morava, na Mooca, Zona Leste de São Paulo, após familiares e amigos perderem contato com ele por alguns dias. Segundo o boletim de ocorrência, um amigo foi até o local acompanhado de outras pessoas depois de notar a falta de respostas às mensagens e ligações. Como ninguém atendia à porta e as luzes estavam acesas, o grupo decidiu arrombar a entrada do imóvel.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

Gabriel foi encontrado caído na cozinha, já sem vida. O registro policial aponta que havia sinais de sangue na região do rosto, mas não existiam indícios aparentes de violência ou luta no apartamento, que estava organizado. Diversos medicamentos, possivelmente anabolizantes, foram apreendidos no local para análise.

O caso foi registrado como morte suspeita no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas. Até o momento, a causa da morte não foi oficialmente divulgada. Exames do Instituto Médico Legal (IML), incluindo necropsia e possíveis testes toxicológicos, devem esclarecer o que provocou o mal súbito.

Nos últimos meses, Gabriel vinha sendo apontado como uma das promessas do fisiculturismo brasileiro. Entre 2023 e 2024, ele ganhou destaque em competições de fisiculturismo natural, modalidade em que o uso de substâncias como esteroides anabolizantes é proibido. No entanto, no ano passado, revelou publicamente que havia começado a utilizar anabolizantes.

O atleta também era presença aguardada no Musclecontest Brasil, marcado para julho, em Curitiba, e havia contado recentemente que sonhava em disputar o Mr. Olympia.

Nas redes sociais e em reportagens publicadas nos últimos dias, surgiram especulações sobre uma possível hipoglicemia causada pelo uso inadequado de insulina para ganho de massa muscular. No entanto, não há confirmação oficial sobre a causa da morte.