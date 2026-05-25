Adriana descobre sabotagem de Pilar e Arthur toma decisão radical em Quem Ama Cuida nesta segunda (25)

Heider Sacramento
Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:00
O capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira (25) será marcado por descobertas importantes, conflitos familiares e uma decisão explosiva de Arthur contra Pilar.
Após o comportamento confuso de Arthur durante a audiência, Ademir começa a temer as consequências da situação diante do juiz. Sem entender completamente o que aconteceu, Arthur segue abalado enquanto a tensão cresce ao redor do caso.
Enquanto isso, Tilde acaba correndo perigo ao tomar o suco de laranja preparado para Arthur sem saber que Pilar havia colocado um tranquilizante na bebida. A situação aumenta ainda mais a preocupação da família.
Diante da confusão no tribunal, o juiz aceita o pedido de Ademir para adiar oficialmente a audiência, evitando que Arthur siga prestando depoimento em estado alterado.
Paralelamente, Adriana começa a ligar os acontecimentos e percebe que Pilar foi responsável por sabotar o suco de Arthur. A descoberta promete mudar completamente a relação entre as duas e aumentar ainda mais o clima de guerra dentro da família.
Diná também entra em conflito com Adriana e ameaça demitir a jovem, ampliando a pressão dentro da casa.
Já Arthur decide reagir após desconfiar da armação envolvendo Pilar. Em uma atitude inesperada, ele resolve demitir Ingrid como forma de atingir diretamente a irmã.
Enquanto isso, Otoniel comenta com Elisa sobre a misteriosa mulher que apareceu na barraca de flores, deixando no ar um novo mistério na trama.