ASTROLOGIA

Lua Cheia de 31 de maio promete mexer com os relacionamentos; veja o que cada signo precisa fazer

O fim de maio chega com emoções intensas, conversas decisivas e uma energia poderosa para fortalecer vínculos ou esclarecer de vez o que já não funciona no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia de 31 de maio chega carregando uma energia intensa para os relacionamentos. Este período costuma despertar emoções escondidas, aumentar a necessidade de clareza emocional e trazer conversas que já não podem mais ser adiadas. Para muitos signos, será um momento importante para fortalecer vínculos, encerrar desgastes e entender o que realmente desejam no amor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você tende a querer resolver tudo rapidamente, mas a Lua Cheia pede justamente o contrário. O momento favorece escuta, paciência e diálogos mais profundos. Algumas respostas importantes podem surgir quando você parar de tentar controlar todas as situações.

Dica cósmica: Ouvir com atenção pode aproximar mais do que qualquer grande gesto.

Touro: Emoções guardadas começam a pesar mais perto da Lua Cheia. O período favorece vulnerabilidade, demonstrações sinceras e conversas capazes de fortalecer vínculos importantes.

Dica cósmica: Nem sempre quem ama consegue adivinhar aquilo que você sente.

Gêmeos: A energia favorece clareza emocional e conversas decisivas sobre o futuro. Existe chance de resolver mal-entendidos ou finalmente entender o que realmente deseja dentro de uma relação.

Dica cósmica: Honestidade emocional evita desgastes desnecessários.

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Câncer: Como signo extremamente conectado às emoções, você tende a sentir a energia da Lua Cheia de forma ainda mais intensa. Velhas mágoas podem voltar à tona, mas também existe grande potencial de cura emocional.

Dica cósmica: O passado não precisa continuar ocupando espaço no presente.

Leão: Pequenos gestos de carinho e reconhecimento farão diferença enorme nos próximos dias. O período favorece aproximação emocional e fortalecimento da confiança dentro das relações.

Dica cósmica: Às vezes, o amor cresce nos detalhes mais simples.

Virgem: Você pode perceber que está analisando demais aquilo que deveria apenas sentir. A Lua Cheia favorece diálogos sinceros e menos cobrança emocional.

Dica cósmica: Nem toda emoção precisa ser racionalizada.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra: Conversas importantes tendem a trazer mais equilíbrio para sua vida amorosa. O período favorece reconciliações, alinhamento emocional e resolução de conflitos antigos.

Dica cósmica: Fugir de desconfortos só prolonga a distância emocional.

Escorpião: Suas emoções ficam ainda mais profundas perto da Lua Cheia. Existe uma necessidade forte de conexão verdadeira, intimidade e transparência emocional.

Dica cósmica: Mostrar fragilidade também fortalece vínculos.

Sagitário: A correria e as distrações podem estar afastando você de momentos importantes no amor. O período favorece presença, conexão e demonstrações mais claras de afeto.

Dica cósmica: Algumas relações precisam mais da sua atenção do que das suas promessas.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Capricórnio: A Lua Cheia pede mais equilíbrio entre responsabilidades e vida afetiva. O momento favorece diálogos maduros, aproximação emocional e fortalecimento dos vínculos.

Dica cósmica: O amor também precisa ser prioridade em alguns momentos.

Aquário: Você tende a racionalizar sentimentos demais, mas o período favorece justamente abertura emocional. Conversas sinceras podem aproximar pessoas importantes de maneira surpreendente.

Dica cósmica: Vulnerabilidade não diminui sua força.

Peixes: O romantismo fica ainda mais intenso nos próximos dias e existe uma vontade maior de viver algo profundo e verdadeiro. O período favorece demonstrações de carinho e aproximação emocional.