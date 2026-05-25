Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lua Cheia de 31 de maio promete mexer com os relacionamentos; veja o que cada signo precisa fazer

O fim de maio chega com emoções intensas, conversas decisivas e uma energia poderosa para fortalecer vínculos ou esclarecer de vez o que já não funciona no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia de 31 de maio chega carregando uma energia intensa para os relacionamentos. Este período costuma despertar emoções escondidas, aumentar a necessidade de clareza emocional e trazer conversas que já não podem mais ser adiadas. Para muitos signos, será um momento importante para fortalecer vínculos, encerrar desgastes e entender o que realmente desejam no amor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O dia da sorte da semana (de 25 a 31 de maio) promete reviravoltas, encontros marcantes e decisões capazes de mudar os próximos meses

O dia da sorte da semana (de 25 a 31 de maio) promete reviravoltas, encontros marcantes e decisões capazes de mudar os próximos meses

Imagem - Hoje (25 de maio) marca o início de uma semana intensa para decisões, mudanças e recomeços que podem transformar relações e objetivos

Hoje (25 de maio) marca o início de uma semana intensa para decisões, mudanças e recomeços que podem transformar relações e objetivos

Imagem - Áries, Câncer, Escorpião e Capricórnio recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (25 de maio) e podem começar a semana com uma grande virada

Áries, Câncer, Escorpião e Capricórnio recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (25 de maio) e podem começar a semana com uma grande virada

Áries: Você tende a querer resolver tudo rapidamente, mas a Lua Cheia pede justamente o contrário. O momento favorece escuta, paciência e diálogos mais profundos. Algumas respostas importantes podem surgir quando você parar de tentar controlar todas as situações.

Dica cósmica: Ouvir com atenção pode aproximar mais do que qualquer grande gesto.

Touro: Emoções guardadas começam a pesar mais perto da Lua Cheia. O período favorece vulnerabilidade, demonstrações sinceras e conversas capazes de fortalecer vínculos importantes.

Dica cósmica: Nem sempre quem ama consegue adivinhar aquilo que você sente.

Gêmeos: A energia favorece clareza emocional e conversas decisivas sobre o futuro. Existe chance de resolver mal-entendidos ou finalmente entender o que realmente deseja dentro de uma relação.

Dica cósmica: Honestidade emocional evita desgastes desnecessários.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Como signo extremamente conectado às emoções, você tende a sentir a energia da Lua Cheia de forma ainda mais intensa. Velhas mágoas podem voltar à tona, mas também existe grande potencial de cura emocional.

Dica cósmica: O passado não precisa continuar ocupando espaço no presente.

Leão: Pequenos gestos de carinho e reconhecimento farão diferença enorme nos próximos dias. O período favorece aproximação emocional e fortalecimento da confiança dentro das relações.

Dica cósmica: Às vezes, o amor cresce nos detalhes mais simples.

Virgem: Você pode perceber que está analisando demais aquilo que deveria apenas sentir. A Lua Cheia favorece diálogos sinceros e menos cobrança emocional.

Dica cósmica: Nem toda emoção precisa ser racionalizada.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: Conversas importantes tendem a trazer mais equilíbrio para sua vida amorosa. O período favorece reconciliações, alinhamento emocional e resolução de conflitos antigos.

Dica cósmica: Fugir de desconfortos só prolonga a distância emocional.

Escorpião: Suas emoções ficam ainda mais profundas perto da Lua Cheia. Existe uma necessidade forte de conexão verdadeira, intimidade e transparência emocional.

Dica cósmica: Mostrar fragilidade também fortalece vínculos.

Sagitário: A correria e as distrações podem estar afastando você de momentos importantes no amor. O período favorece presença, conexão e demonstrações mais claras de afeto.

Dica cósmica: Algumas relações precisam mais da sua atenção do que das suas promessas.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
1 de 13
Televisão por Shutterstock

Capricórnio: A Lua Cheia pede mais equilíbrio entre responsabilidades e vida afetiva. O momento favorece diálogos maduros, aproximação emocional e fortalecimento dos vínculos.

Dica cósmica: O amor também precisa ser prioridade em alguns momentos.

Aquário: Você tende a racionalizar sentimentos demais, mas o período favorece justamente abertura emocional. Conversas sinceras podem aproximar pessoas importantes de maneira surpreendente.

Dica cósmica: Vulnerabilidade não diminui sua força.

Peixes: O romantismo fica ainda mais intenso nos próximos dias e existe uma vontade maior de viver algo profundo e verdadeiro. O período favorece demonstrações de carinho e aproximação emocional.

Dica cósmica: Transforme sentimentos em atitudes concretas.

Tags:

Signo Amor Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Adriana descobre sabotagem de Pilar e Arthur toma decisão radical em Quem Ama Cuida nesta segunda (25)

Adriana descobre sabotagem de Pilar e Arthur toma decisão radical em Quem Ama Cuida nesta segunda (25)
Imagem - Noivo de Juju Salimeni, fisiculturista Diogo Basaglia fala sobre anabolizantes após morte de Gabriel Ganley

Noivo de Juju Salimeni, fisiculturista Diogo Basaglia fala sobre anabolizantes após morte de Gabriel Ganley
Imagem - Vini Jr chega ao Rio após viagem ao Caribe, dança com Ludmilla e ganha apelido de 'vizinho preferido'

Vini Jr chega ao Rio após viagem ao Caribe, dança com Ludmilla e ganha apelido de 'vizinho preferido'