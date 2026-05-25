ASTROLOGIA

Hoje (25 de maio) marca o início de uma semana intensa para decisões, mudanças e recomeços que podem transformar relações e objetivos

A segunda-feira chega com energia forte para reorganizar prioridades, cortar excessos e assumir atitudes mais maduras diante do futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 03:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

O dia de hoje, 25 de maio, favorece produtividade, clareza mental e movimentos importantes na vida profissional e emocional. Muitas pessoas podem sentir necessidade de colocar limites, tomar decisões pendentes e finalmente agir sobre situações que estavam sendo adiadas. Será uma segunda intensa, mas cheia de potencial para quem agir com equilíbrio.

Áries: Hoje você estará mais determinado e focado em resolver pendências. O trabalho tende a exigir agilidade, mas evite respostas impulsivas. Dica cósmica: Paciência também acelera resultados.

Touro: A segunda favorece estabilidade, planejamento financeiro e decisões práticas. O momento pede menos teimosia e mais flexibilidade. Dica cósmica: Adaptar-se não significa perder sua essência.

Gêmeos: Hoje sua comunicação será essencial para destravar situações importantes. Apenas tente não assumir mais do que consegue cumprir. Dica cósmica: Clareza evita desgastes desnecessários.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O dia favorece crescimento emocional e mais consciência sobre seus próprios limites. No trabalho, preserve sua energia. Dica cósmica: Nem tudo merece sua preocupação.

Leão: Hoje será importante equilibrar ambição e vida pessoal. O reconhecimento pode vir, mas relações afetivas também precisarão de atenção. Dica cósmica: Demonstrar carinho fortalece conexões.

Virgem: A segunda-feira favorece produtividade, foco e resolução de problemas. Aproveite para colocar pendências em ordem. Dica cósmica: Organização também traz tranquilidade.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Libra: Hoje decisões emocionais podem ganhar destaque. O momento favorece conversas sinceras e mudanças importantes nas relações. Dica cósmica: Escolha o que faz sentido para seu coração.

Escorpião: O dia traz intensidade emocional e necessidade de respostas mais claras. Evite agir no impulso em discussões. Dica cósmica: Nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento.

Sagitário: Hoje você sentirá vontade de mudar algo na rotina ou iniciar novos planos. O momento favorece movimento e novas ideias. Dica cósmica: Grandes mudanças começam em atitudes pequenas.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio: A segunda favorece crescimento profissional e reorganização financeira. Apenas tente não carregar responsabilidades sozinho. Dica cósmica: Dividir pesos também fortalece.

Aquário: Hoje novidades inesperadas podem movimentar sua rotina e trazer mudanças positivas. No amor, evite distanciamento emocional. Dica cósmica: Algumas conexões precisam de presença.