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Hoje (25 de maio) marca o início de uma semana intensa para decisões, mudanças e recomeços que podem transformar relações e objetivos

A segunda-feira chega com energia forte para reorganizar prioridades, cortar excessos e assumir atitudes mais maduras diante do futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 03:00

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

O dia de hoje, 25 de maio, favorece produtividade, clareza mental e movimentos importantes na vida profissional e emocional. Muitas pessoas podem sentir necessidade de colocar limites, tomar decisões pendentes e finalmente agir sobre situações que estavam sendo adiadas. Será uma segunda intensa, mas cheia de potencial para quem agir com equilíbrio.

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Áries: Hoje você estará mais determinado e focado em resolver pendências. O trabalho tende a exigir agilidade, mas evite respostas impulsivas. Dica cósmica: Paciência também acelera resultados.

Touro: A segunda favorece estabilidade, planejamento financeiro e decisões práticas. O momento pede menos teimosia e mais flexibilidade. Dica cósmica: Adaptar-se não significa perder sua essência.

Gêmeos: Hoje sua comunicação será essencial para destravar situações importantes. Apenas tente não assumir mais do que consegue cumprir. Dica cósmica: Clareza evita desgastes desnecessários.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia favorece crescimento emocional e mais consciência sobre seus próprios limites. No trabalho, preserve sua energia. Dica cósmica: Nem tudo merece sua preocupação.

Leão: Hoje será importante equilibrar ambição e vida pessoal. O reconhecimento pode vir, mas relações afetivas também precisarão de atenção. Dica cósmica: Demonstrar carinho fortalece conexões.

Virgem: A segunda-feira favorece produtividade, foco e resolução de problemas. Aproveite para colocar pendências em ordem. Dica cósmica: Organização também traz tranquilidade.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje decisões emocionais podem ganhar destaque. O momento favorece conversas sinceras e mudanças importantes nas relações. Dica cósmica: Escolha o que faz sentido para seu coração.

Escorpião: O dia traz intensidade emocional e necessidade de respostas mais claras. Evite agir no impulso em discussões. Dica cósmica: Nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento.

Sagitário: Hoje você sentirá vontade de mudar algo na rotina ou iniciar novos planos. O momento favorece movimento e novas ideias. Dica cósmica: Grandes mudanças começam em atitudes pequenas.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A segunda favorece crescimento profissional e reorganização financeira. Apenas tente não carregar responsabilidades sozinho. Dica cósmica: Dividir pesos também fortalece.

Aquário: Hoje novidades inesperadas podem movimentar sua rotina e trazer mudanças positivas. No amor, evite distanciamento emocional. Dica cósmica: Algumas conexões precisam de presença.

Peixes: O dia favorece introspecção, criatividade e autocuidado. Tente respeitar mais seus limites emocionais. Dica cósmica: Sua sensibilidade merece proteção.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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