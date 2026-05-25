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Frase de Einstein do dia: 'Há duas maneiras de viver a vida: acreditando que milagres não existem ou que tudo é milagre' - a reflexão sobre olhar, gratidão e sentido da existência

O pensamento atribuído a Albert Einstein continua sendo compartilhado ao falar sobre rotina, sensibilidade e a forma como cada pessoa escolhe enxergar a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 01:00

A famosa fórmula E=mc² ajudou a revolucionar a física moderna.
Albert Einstein Crédito: Reprodução

Em meio à correria, às preocupações e ao excesso de problemas diários, muita gente passa a viver no automático sem perceber pequenos momentos que ainda carregam significado. A reflexão atribuída a Albert Einstein atravessou gerações justamente porque propõe uma mudança silenciosa na maneira de olhar para a existência.

Conhecido mundialmente pelas contribuições revolucionárias à ciência, Einstein também costumava refletir sobre humanidade, imaginação e percepção da vida. Em muitos de seus pensamentos, o físico defendia que a maneira como alguém enxerga o mundo altera profundamente a própria experiência humana.

15 fatos sobre Albert Einstein

Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
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Albert Einstein se posicionava publicamente sobre temas políticos e humanitários. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
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Albert Einstein começou a falar mais tarde do que a maioria das crianças, o que preocupava sua família. por Reprodução
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Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade constante, excesso de estímulos e dificuldade de desacelerar emocionalmente. Em muitos casos, as pessoas vivem tão consumidas por cobranças e preocupações que deixam de perceber experiências simples capazes de trazer conexão emocional genuína.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O hábito de ignorar pequenas alegrias, tratar afeto como obrigação, perder capacidade de contemplação ou sentir que nada mais parece especial.

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O pensamento não fala necessariamente sobre milagres no sentido religioso. A ideia central está mais ligada à sensibilidade humana para reconhecer beleza, significado e valor em experiências aparentemente comuns da vida.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância da gratidão, da presença emocional e da capacidade de encontrar sentido em momentos simples do cotidiano.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente parece emocionalmente anestesiada pela pressa e pelo excesso de preocupações, Einstein lembra que a maneira de enxergar a vida também transforma aquilo que ela se torna.

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