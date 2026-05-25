REFLEXÃO

Frase de Einstein do dia: 'Há duas maneiras de viver a vida: acreditando que milagres não existem ou que tudo é milagre' - a reflexão sobre olhar, gratidão e sentido da existência

O pensamento atribuído a Albert Einstein continua sendo compartilhado ao falar sobre rotina, sensibilidade e a forma como cada pessoa escolhe enxergar a própria vida

Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 01:00

Albert Einstein Crédito: Reprodução

Em meio à correria, às preocupações e ao excesso de problemas diários, muita gente passa a viver no automático sem perceber pequenos momentos que ainda carregam significado. A reflexão atribuída a Albert Einstein atravessou gerações justamente porque propõe uma mudança silenciosa na maneira de olhar para a existência.

Conhecido mundialmente pelas contribuições revolucionárias à ciência, Einstein também costumava refletir sobre humanidade, imaginação e percepção da vida. Em muitos de seus pensamentos, o físico defendia que a maneira como alguém enxerga o mundo altera profundamente a própria experiência humana.

15 fatos sobre Albert Einstein 1 de 15

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade constante, excesso de estímulos e dificuldade de desacelerar emocionalmente. Em muitos casos, as pessoas vivem tão consumidas por cobranças e preocupações que deixam de perceber experiências simples capazes de trazer conexão emocional genuína.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O hábito de ignorar pequenas alegrias, tratar afeto como obrigação, perder capacidade de contemplação ou sentir que nada mais parece especial.

O pensamento não fala necessariamente sobre milagres no sentido religioso. A ideia central está mais ligada à sensibilidade humana para reconhecer beleza, significado e valor em experiências aparentemente comuns da vida.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância da gratidão, da presença emocional e da capacidade de encontrar sentido em momentos simples do cotidiano.