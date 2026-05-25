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Frase do dia da Psicologia: 'A principal tarefa do homem na vida é dar à luz a si mesmo' - a reflexão de Erich Fromm sobre identidade e propósito

O pensamento do filósofo e psicanalista alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre autoconhecimento, pressão social e a dificuldade de descobrir quem realmente se é

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 03:00

O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo.
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. Crédito: Divulgação

Muitas pessoas passam grande parte da vida tentando corresponder às expectativas dos outros. Família, trabalho, relações e padrões sociais acabam influenciando escolhas, comportamentos e até sonhos pessoais. A reflexão de Erich Fromm atravessou gerações justamente porque fala sobre uma das maiores dificuldades humanas: tornar-se aquilo que realmente se é, e não apenas aquilo que esperam.

Conhecido pelos estudos sobre amor, liberdade e comportamento humano, Fromm acreditava que o ser humano possui potencial para desenvolver a própria identidade de maneira consciente, mas frequentemente se perde tentando agradar, se adaptar ou sobreviver emocionalmente.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparação constante, redes sociais e necessidade permanente de validação. Em muitos casos, as pessoas seguem caminhos considerados corretos socialmente enquanto convivem silenciosamente com sensação de vazio e desconexão.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Escolher profissões sem identificação, viver tentando atender expectativas externas, esconder partes da própria personalidade ou sentir que está vivendo uma versão de si construída para os outros.

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Frase do dia da Psicologia: 'A felicidade não pode ser perseguida; ela deve acontecer' - a reflexão de Viktor Frankl sobre vazio emocional e excesso de cobrança

O pensamento de Fromm não fala sobre individualismo extremo ou rejeição das relações humanas. A ideia central está mais ligada à capacidade de desenvolver autenticidade emocional e construir uma vida alinhada aos próprios valores.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à busca por propósito, identidade e autoconhecimento na vida moderna.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente parece existir mais para atender expectativas do que para viver a própria verdade, Erich Fromm lembra que uma das tarefas mais difíceis da vida também pode ser descobrir quem alguém realmente é.

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