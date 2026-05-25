REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'A principal tarefa do homem na vida é dar à luz a si mesmo' - a reflexão de Erich Fromm sobre identidade e propósito

O pensamento do filósofo e psicanalista alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre autoconhecimento, pressão social e a dificuldade de descobrir quem realmente se é

Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 03:00

O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. Crédito: Divulgação

Muitas pessoas passam grande parte da vida tentando corresponder às expectativas dos outros. Família, trabalho, relações e padrões sociais acabam influenciando escolhas, comportamentos e até sonhos pessoais. A reflexão de Erich Fromm atravessou gerações justamente porque fala sobre uma das maiores dificuldades humanas: tornar-se aquilo que realmente se é, e não apenas aquilo que esperam.

Conhecido pelos estudos sobre amor, liberdade e comportamento humano, Fromm acreditava que o ser humano possui potencial para desenvolver a própria identidade de maneira consciente, mas frequentemente se perde tentando agradar, se adaptar ou sobreviver emocionalmente.

10 curiosidades sobre Erich Fromm 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparação constante, redes sociais e necessidade permanente de validação. Em muitos casos, as pessoas seguem caminhos considerados corretos socialmente enquanto convivem silenciosamente com sensação de vazio e desconexão.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Escolher profissões sem identificação, viver tentando atender expectativas externas, esconder partes da própria personalidade ou sentir que está vivendo uma versão de si construída para os outros.

O pensamento de Fromm não fala sobre individualismo extremo ou rejeição das relações humanas. A ideia central está mais ligada à capacidade de desenvolver autenticidade emocional e construir uma vida alinhada aos próprios valores.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à busca por propósito, identidade e autoconhecimento na vida moderna.