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Frase do dia da Psicologia: 'O vazio existencial é a doença do nosso tempo' - a reflexão de Viktor Frankl sobre desconexão emocional

O pensamento do psiquiatra austríaco continua sendo compartilhado ao falar sobre cansaço mental, rotina automática e a sensação de que nada parece preencher o vazio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00

Viktor Frankl
Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Existe um tipo de cansaço que não desaparece com descanso. Mesmo com rotina organizada, trabalho, estudos e compromissos em dia, muita gente ainda convive com uma sensação difícil de explicar: a impressão de estar vivendo sem realmente sentir conexão com a própria vida. A reflexão de Viktor Frankl atravessou gerações justamente porque tenta explicar esse vazio emocional cada vez mais comum.

Criador da logoterapia, linha da psicologia voltada para a busca de sentido da vida, Frankl acreditava que uma das grandes dores da sociedade moderna é a perda de propósito. Para ele, quando alguém deixa de encontrar significado na própria existência, surge aquilo que chamou de vazio existencial.

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Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de estímulos, produtividade constante e necessidade de parecer feliz o tempo inteiro. Em muitos casos, as pessoas conseguem cumprir todas as tarefas do dia enquanto carregam silenciosamente uma sensação de desconexão emocional.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Trabalhar sem identificação, viver apenas para cumprir obrigações, sentir que os dias se repetem automaticamente ou perceber que conquistas materiais não conseguem preencher o vazio interno.

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A própria trajetória de Frankl tornou suas reflexões ainda mais conhecidas. Sobrevivente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, ele observou que até mesmo em situações extremas o ser humano continuava buscando algum motivo para permanecer vivo emocionalmente.

O pensamento de Frankl não sugere que felicidade seja permanente ou que sofrimento desapareça completamente. A ideia central está mais ligada à necessidade humana de encontrar algum sentido verdadeiro para continuar seguindo em frente.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao aumento das discussões sobre saúde mental, burnout, solidão e sensação de viver no piloto automático.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente parece funcionar normalmente por fora enquanto se sente vazia por dentro, Viktor Frankl lembra que sobreviver emocionalmente também depende de encontrar significado na própria existência.

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