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Frase do dia da Psicologia: 'Entre o estímulo e a resposta existe um espaço' - a reflexão de Viktor Frankl sobre escolhas e autocontrole

O pensamento do psiquiatra austríaco continua sendo compartilhado ao falar sobre impulsos, sofrimento emocional e a capacidade humana de escolher como reagir diante da vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:00

Viktor Frankl
Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Existem dias em que tudo parece acontecer rápido demais. Uma discussão, uma mensagem atravessada, uma frustração inesperada ou um momento de pressão podem provocar reações impulsivas quase automáticas. A reflexão de Viktor Frankl atravessou gerações justamente por chamar atenção para algo que muita gente esquece no meio do caos emocional: ainda existe um espaço entre aquilo que acontece e a forma como alguém decide reagir.

Sobrevivente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Frankl construiu parte de sua obra refletindo sobre liberdade emocional, sofrimento e sentido da vida. Para ele, mesmo em situações extremamente difíceis, o ser humano ainda mantém alguma capacidade de escolha interior.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl

Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial por Reprodução
Frankl criou a logoterapia, linha da psicologia baseada na busca de sentido da vida por Reprodução
O livro Em Busca de Sentido se tornou uma das obras mais lidas da psicologia mundial por Reprodução
Viktor Frankl perdeu familiares durante o Holocausto por Reprodução
O psiquiatra acreditava que encontrar propósito ajuda o ser humano a enfrentar sofrimento por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Frankl viralizam nas redes sociais até hoje por Reprodução
Frankl deu palestras sobre comportamento humano em vários países após a guerra por Reprodução
Viktor Frankl morreu em 1997, aos 92 anos por Reprodução
1 de 8
Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial por Reprodução

A ideia presente na frase continua atual em uma rotina marcada por excesso de estímulos, respostas imediatas e desgaste emocional constante. Em muitos casos, as pessoas vivem reagindo automaticamente sem perceber o impacto disso nas próprias relações, decisões e saúde mental.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Responder no impulso durante uma briga, descontar frustrações em outras pessoas, agir tomado pela raiva ou deixar pensamentos negativos dominarem completamente o dia.

O pensamento de Frankl propõe justamente uma pausa entre emoção e ação. Não para ignorar sentimentos, mas para impedir que eles assumam controle total sobre as atitudes.

Leia mais

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Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos' - o pensamento de Marco Aurélio sobre controle emocional

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de reflexão à inteligência emocional e à capacidade de desenvolver consciência sobre padrões automáticos de reação.

A ideia também conversa diretamente com a vida digital. Redes sociais, notificações constantes e necessidade de resposta imediata fazem muita gente sentir que não existe mais tempo para respirar, refletir ou desacelerar antes de agir.

Talvez seja justamente por isso que a reflexão continue atravessando décadas. Em um mundo onde quase tudo exige reação instantânea, Viktor Frankl lembra que parte da liberdade emocional pode estar justamente nesse pequeno espaço antes da resposta.

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