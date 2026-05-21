ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase de cura emocional hoje (21 de maio) e finalmente conseguem deixar o passado para trás

O dia favorece encerramentos importantes, alívio mental e decisões que podem melhorar profundamente a saúde emocional de alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Existem dores que se arrastam por tanto tempo que acabam parecendo parte da rotina. Hoje, porém, alguns signos podem sentir uma mudança poderosa acontecendo dentro de si. O momento favorece libertação emocional, redução do estresse e uma nova vontade de cuidar da própria saúde mental com mais maturidade e leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".



Câncer: Você pode perceber hoje que finalmente está pronto para encerrar um ciclo emocional que vinha consumindo sua energia há tempo demais. Existe uma sensação forte de libertação acontecendo aos poucos, especialmente em situações que envolvem apego, saudade ou desgaste emocional. O mais importante será entender que proteger sua paz mental não é egoísmo, mas necessidade.

Dica cósmica: Algumas despedidas machucam no começo, mas curam no futuro.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Virgem: O dia traz uma oportunidade importante de desacelerar a mente e abandonar cobranças exageradas consigo mesmo. Você tende a perceber que passou tempo demais alimentando preocupações pequenas que roubaram sua tranquilidade. Hoje favorece mudanças de hábitos, descanso mental e escolhas mais saudáveis para o corpo e para as emoções.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para merecer continuar existindo.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Aquário: Uma percepção profunda pode mudar completamente sua forma de lidar com sentimentos antigos. Você começa a entender que insistir em certas dores só estava impedindo sua felicidade de avançar. Existe uma sensação crescente de renovação emocional e vontade de viver experiências mais leves, espontâneas e positivas daqui para frente.

Dica cósmica: Curar também significa permitir que coisas boas aconteçam outra vez.