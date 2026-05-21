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3 signos entram em uma fase de cura emocional hoje (21 de maio) e finalmente conseguem deixar o passado para trás

O dia favorece encerramentos importantes, alívio mental e decisões que podem melhorar profundamente a saúde emocional de alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:00

Signos e saúde
Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Existem dores que se arrastam por tanto tempo que acabam parecendo parte da rotina. Hoje, porém, alguns signos podem sentir uma mudança poderosa acontecendo dentro de si. O momento favorece libertação emocional, redução do estresse e uma nova vontade de cuidar da própria saúde mental com mais maturidade e leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer: Você pode perceber hoje que finalmente está pronto para encerrar um ciclo emocional que vinha consumindo sua energia há tempo demais. Existe uma sensação forte de libertação acontecendo aos poucos, especialmente em situações que envolvem apego, saudade ou desgaste emocional. O mais importante será entender que proteger sua paz mental não é egoísmo, mas necessidade.

Dica cósmica: Algumas despedidas machucam no começo, mas curam no futuro.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
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Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Virgem: O dia traz uma oportunidade importante de desacelerar a mente e abandonar cobranças exageradas consigo mesmo. Você tende a perceber que passou tempo demais alimentando preocupações pequenas que roubaram sua tranquilidade. Hoje favorece mudanças de hábitos, descanso mental e escolhas mais saudáveis para o corpo e para as emoções.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para merecer continuar existindo.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Aquário: Uma percepção profunda pode mudar completamente sua forma de lidar com sentimentos antigos. Você começa a entender que insistir em certas dores só estava impedindo sua felicidade de avançar. Existe uma sensação crescente de renovação emocional e vontade de viver experiências mais leves, espontâneas e positivas daqui para frente.

Dica cósmica: Curar também significa permitir que coisas boas aconteçam outra vez.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Virgem Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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