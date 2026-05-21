Reencontro, proposta inesperada e volta ao Brasil marcam ‘Quem Ama Cuida’ nesta quinta (21)

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:00
O capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira (21) será marcado por tensão, reencontros e decisões importantes envolvendo os principais personagens da novela.
Otoniel demonstra hostilidade ao receber Arthur, mas Elisa tenta amenizar o clima ao perguntar se ele deseja esperar pela chegada de Adriana. Enquanto isso, Cleber percebe que Pedro ainda não conseguiu tirar Adriana da cabeça.
Quem Ama Cuida
Na tentativa de evitar novos conflitos, Ademir aconselha Pilar a retirar o processo contra Arthur. Já Arthur decide surpreender Adriana ao oferecer o emprego de volta para a jovem.
Em outra frente da trama, Dora revela a Pedro que André está voltando para o Brasil, notícia que promete movimentar os próximos capítulos da novela.
Mais tarde, Pedro encontra Adriana e descobre que ela e toda a família deixarão o abrigo, abrindo caminho para novas mudanças na história.