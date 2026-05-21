NOVELA DAS 9

Reencontro, proposta inesperada e volta ao Brasil marcam ‘Quem Ama Cuida’ nesta quinta (21)

Arthur tenta se reaproximar de Adriana, enquanto Pedro descobre novidade que promete mexer com a trama

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:00

Reaproximações e novidades mexem com os personagens de Quem Ama Cuida Crédito: Divulgação

O capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira (21) será marcado por tensão, reencontros e decisões importantes envolvendo os principais personagens da novela.

Otoniel demonstra hostilidade ao receber Arthur, mas Elisa tenta amenizar o clima ao perguntar se ele deseja esperar pela chegada de Adriana. Enquanto isso, Cleber percebe que Pedro ainda não conseguiu tirar Adriana da cabeça.

Quem Ama Cuida 1 de 4

Na tentativa de evitar novos conflitos, Ademir aconselha Pilar a retirar o processo contra Arthur. Já Arthur decide surpreender Adriana ao oferecer o emprego de volta para a jovem.

Em outra frente da trama, Dora revela a Pedro que André está voltando para o Brasil, notícia que promete movimentar os próximos capítulos da novela.