Zé Felipe fará viagem 'de última hora' para encontrar Virginia em Dubai?

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Giuliana Mancini
Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:01
A equipe de Zé Felipe se pronunciou após circularem rumores nas redes sociais de que ele estaria planejando uma viagem 'de última hora' para encontrar a ex-esposa, Virginia Fonseca, em Dubai. Uma publicação afirmou que o cantor desmarcou compromissos no Brasil e comprou passagem para os Emirados Árabes Unidos.
A assessoria do filho de Leonardo, porém, negou a informação. "Acabei de falar com ele, não procede", disse a equipe do artista à Quem.
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe
O rumor ganhou força após Zé Felipe interagir com Virginia nas redes sociais, reacendendo a torcida dos fãs por uma reconciliação. Ele deixou um comentário irônico em um álbum compartilhado por Virginia após a chegada em Dubai. "Bom dia, fique bem", escreveu, recebendo mais de 1,6 milhão de curtidas. A frase faz referência ao texto compartilhado por Vini Jr. após o fim do namoro com a influenciadora.
Amigos próximos da influenciadora também curtiram publicações sobre uma eventual volta do casal, colocando ainda mais lenha na fogueira. Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos juntos e três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.