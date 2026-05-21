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Zé Felipe fará viagem 'de última hora' para encontrar Virginia em Dubai?

Publicação afirmando que o cantor teria comprado passagens para os Emirados Árabes Unidos movimentou as redes; equipe do cantor se pronunciou

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:01

Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

A equipe de Zé Felipe se pronunciou após circularem rumores nas redes sociais de que ele estaria planejando uma viagem 'de última hora' para encontrar a ex-esposa, Virginia Fonseca, em Dubai. Uma publicação afirmou que o cantor desmarcou compromissos no Brasil e comprou passagem para os Emirados Árabes Unidos.

A assessoria do filho de Leonardo, porém, negou a informação. "Acabei de falar com ele, não procede", disse a equipe do artista à Quem.

Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe 1 de 9

O rumor ganhou força após Zé Felipe interagir com Virginia nas redes sociais, reacendendo a torcida dos fãs por uma reconciliação. Ele deixou um comentário irônico em um álbum compartilhado por Virginia após a chegada em Dubai. "Bom dia, fique bem", escreveu, recebendo mais de 1,6 milhão de curtidas. A frase faz referência ao texto compartilhado por Vini Jr. após o fim do namoro com a influenciadora.

Amigos próximos da influenciadora também curtiram publicações sobre uma eventual volta do casal, colocando ainda mais lenha na fogueira. Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos juntos e três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.