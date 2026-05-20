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Afastado da TV, Faustão aparece em vídeo raro durante aniversário do filho caçula

Ex-apresentador participou de comemoração intimista dos 18 anos de Rodrigo Silva e emocionou fãs nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:43

Faustão reaparece em momento raro durante festa de 18 anos do filho caçula Crédito: Reprodução

Longe dos holofotes desde os últimos procedimentos médicos, Faustão voltou a aparecer publicamente em um momento raro e familiar nesta quarta-feira (20). O apresentador participou da comemoração dos 18 anos do filho mais novo, Rodrigo Silva, em uma celebração intimista ao lado da família.

O registro foi compartilhado por João Silva, filho mais velho do comunicador, e rapidamente repercutiu entre os fãs do veterano nas redes sociais.

Nas imagens, Faustão surge descontraído durante o tradicional parabéns, brincando com Rodrigo ao puxar o “com quem será” diante dos familiares. A filha mais velha do apresentador, Laura Silva, também aparece no vídeo da comemoração.

Faustão e filhos 1 de 22

A aparição chamou atenção justamente pelo momento mais reservado vivido pelo ex-apresentador nos últimos anos. Desde os problemas de saúde e os procedimentos médicos recentes, Faustão tem mantido uma rotina discreta e distante das redes sociais e de eventos públicos.

A celebração do aniversário também foi marcada por homenagens emocionadas da família. Luciana Cardoso, esposa de Faustão, publicou uma declaração para o filho caçula.

“Parabéns, meu amor! 18 anos de sua chegada em nossas vidas. Muito orgulho de você, Rodrigo. Continue sendo esse cara maravilhoso, gentil, justo e amoroso”, escreveu.

Já João Silva compartilhou uma foto antiga ao lado do irmão e celebrou a relação entre os dois. “Ganhei meu grande parceiro de vida”, afirmou o apresentador.