Afastado da TV, Faustão aparece em vídeo raro durante aniversário do filho caçula

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:43
Longe dos holofotes desde os últimos procedimentos médicos, Faustão voltou a aparecer publicamente em um momento raro e familiar nesta quarta-feira (20). O apresentador participou da comemoração dos 18 anos do filho mais novo, Rodrigo Silva, em uma celebração intimista ao lado da família.
O registro foi compartilhado por João Silva, filho mais velho do comunicador, e rapidamente repercutiu entre os fãs do veterano nas redes sociais.
Nas imagens, Faustão surge descontraído durante o tradicional parabéns, brincando com Rodrigo ao puxar o “com quem será” diante dos familiares. A filha mais velha do apresentador, Laura Silva, também aparece no vídeo da comemoração.
Faustão e filhos
A aparição chamou atenção justamente pelo momento mais reservado vivido pelo ex-apresentador nos últimos anos. Desde os problemas de saúde e os procedimentos médicos recentes, Faustão tem mantido uma rotina discreta e distante das redes sociais e de eventos públicos.
A celebração do aniversário também foi marcada por homenagens emocionadas da família. Luciana Cardoso, esposa de Faustão, publicou uma declaração para o filho caçula.
“Parabéns, meu amor! 18 anos de sua chegada em nossas vidas. Muito orgulho de você, Rodrigo. Continue sendo esse cara maravilhoso, gentil, justo e amoroso”, escreveu.
Já João Silva compartilhou uma foto antiga ao lado do irmão e celebrou a relação entre os dois. “Ganhei meu grande parceiro de vida”, afirmou o apresentador.
A publicação rapidamente recebeu mensagens carinhosas de seguidores, que destacaram a emoção de rever Faustão em um momento familiar após o período afastado da televisão.