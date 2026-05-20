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Netflix revela trailer de série sobre julgamento de Michael Jackson e reacende debate sobre caso histórico

Produção documental revisita o julgamento de 2005 com depoimentos inéditos de jurados, testemunhas e advogados envolvidos no processo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 22:49

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra
Netflix lança trailer de série documental sobre julgamento histórico de Michael Jackson Crédito: Divulgação

A história de um dos julgamentos mais controversos da cultura pop mundial vai voltar ao centro das atenções. A Netflix divulgou nesta quarta-feira (20) o primeiro trailer oficial de Michael Jackson: The Verdict, nova minissérie documental que revisita o processo enfrentado por Michael Jackson em 2005.

Dividida em três episódios, a produção promete mostrar bastidores inéditos do caso em que o artista foi absolvido das acusações de abuso sexual infantil. A estreia da série está marcada para o dia 3 de junho na plataforma de streaming.

Segundo a Netflix, o documentário reúne entrevistas exclusivas com pessoas que acompanharam de perto o julgamento, incluindo jurados, testemunhas de acusação e defesa, além de advogados envolvidos no processo que mobilizou a imprensa internacional na época.

O trailer divulgado pela plataforma aposta em imagens de arquivo, reconstruções do clima no tribunal e depoimentos que prometem revisitar um dos momentos mais delicados da trajetória do Rei do Pop.

Michael Jackson

Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson e a filha, Paris Jackson por Reprodução/Redes Sociais
tributo-a-michael-jackson-teatro-infantil-e-ate-40-de-desconto por Divulgação
Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson no Pelourinho em 1996 por Reprodução
Show do Super Bowl de Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson por Divulgação
Chimpanze e Michael Jackson por Divulgação
Michael Jackson e filho por Reprodução
Michael Jackson e os filhos Paris, Prince e Prince Michael por reprodução
Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson é citado novamente em suposto abuso sexual por YouTube
Michael Jackson no clipe They don't Care About Us no Pelourinho por divulgação
Em fevereiro de 1996, Michael Jackson (1958-2009) esteve entre nós por Edson Ruiz/Arquivo Correio
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Michael Jackson por Reprodução

A chegada da série acontece em um momento estratégico para o universo envolvendo Michael Jackson. Recentemente, a cinebiografia Michael, produzida em parceria com o espólio do cantor, estreou nos cinemas e registrou números expressivos de bilheteria em seu primeiro fim de semana.

O lançamento reacendeu discussões nas redes sociais sobre o legado artístico do cantor e os impactos das acusações que marcaram sua carreira nas últimas décadas.

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