POLÊMICA

Netflix revela trailer de série sobre julgamento de Michael Jackson e reacende debate sobre caso histórico

Produção documental revisita o julgamento de 2005 com depoimentos inéditos de jurados, testemunhas e advogados envolvidos no processo

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 22:49

Netflix lança trailer de série documental sobre julgamento histórico de Michael Jackson Crédito: Divulgação

A história de um dos julgamentos mais controversos da cultura pop mundial vai voltar ao centro das atenções. A Netflix divulgou nesta quarta-feira (20) o primeiro trailer oficial de Michael Jackson: The Verdict, nova minissérie documental que revisita o processo enfrentado por Michael Jackson em 2005.

Dividida em três episódios, a produção promete mostrar bastidores inéditos do caso em que o artista foi absolvido das acusações de abuso sexual infantil. A estreia da série está marcada para o dia 3 de junho na plataforma de streaming.

Segundo a Netflix, o documentário reúne entrevistas exclusivas com pessoas que acompanharam de perto o julgamento, incluindo jurados, testemunhas de acusação e defesa, além de advogados envolvidos no processo que mobilizou a imprensa internacional na época.

O trailer divulgado pela plataforma aposta em imagens de arquivo, reconstruções do clima no tribunal e depoimentos que prometem revisitar um dos momentos mais delicados da trajetória do Rei do Pop.

Michael Jackson 1 de 14

A chegada da série acontece em um momento estratégico para o universo envolvendo Michael Jackson. Recentemente, a cinebiografia Michael, produzida em parceria com o espólio do cantor, estreou nos cinemas e registrou números expressivos de bilheteria em seu primeiro fim de semana.