Netflix revela trailer de série sobre julgamento de Michael Jackson e reacende debate sobre caso histórico

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de maio de 2026 às 22:49
A história de um dos julgamentos mais controversos da cultura pop mundial vai voltar ao centro das atenções. A Netflix divulgou nesta quarta-feira (20) o primeiro trailer oficial de Michael Jackson: The Verdict, nova minissérie documental que revisita o processo enfrentado por Michael Jackson em 2005.
Dividida em três episódios, a produção promete mostrar bastidores inéditos do caso em que o artista foi absolvido das acusações de abuso sexual infantil. A estreia da série está marcada para o dia 3 de junho na plataforma de streaming.
Segundo a Netflix, o documentário reúne entrevistas exclusivas com pessoas que acompanharam de perto o julgamento, incluindo jurados, testemunhas de acusação e defesa, além de advogados envolvidos no processo que mobilizou a imprensa internacional na época.
O trailer divulgado pela plataforma aposta em imagens de arquivo, reconstruções do clima no tribunal e depoimentos que prometem revisitar um dos momentos mais delicados da trajetória do Rei do Pop.
Michael Jackson
A chegada da série acontece em um momento estratégico para o universo envolvendo Michael Jackson. Recentemente, a cinebiografia Michael, produzida em parceria com o espólio do cantor, estreou nos cinemas e registrou números expressivos de bilheteria em seu primeiro fim de semana.
O lançamento reacendeu discussões nas redes sociais sobre o legado artístico do cantor e os impactos das acusações que marcaram sua carreira nas últimas décadas.