Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de maio de 2026 às 22:17
Cláudia Abreu decidiu recorrer à Justiça após se tornar alvo de um vídeo falso criado com Inteligência Artificial que anunciava sua morte nas redes sociais. A atriz entrou com uma ação contra o Google no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por causa da publicação divulgada no YouTube.
Segundo informações divulgadas pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o conteúdo foi publicado no canal “Minutos News TV” e utilizava recursos de IA para simular uma reportagem jornalística. O vídeo reproduzia uma voz semelhante à da jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, além de imagens manipuladas da atriz.
Na ação, Cláudia Abreu pede a retirada imediata do conteúdo do ar e também solicita que a plataforma forneça informações capazes de identificar o responsável pela publicação.
O caso reacendeu o debate sobre o uso de Inteligência Artificial para criação de vídeos falsos envolvendo figuras públicas, prática que vem crescendo nas redes sociais nos últimos meses.
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim"
Com mais de três décadas de carreira, Cláudia Abreu é um dos nomes mais conhecidos da dramaturgia brasileira. A atriz estreou ainda adolescente na novela Hipertensão, em 1986, após passagem pelo Tablado.
Ao longo da trajetória, acumulou personagens marcantes em produções como Anos Rebeldes, Celebridade e Cheias de Charme, onde interpretou a inesquecível Chayene.
Recentemente, a atriz voltou às novelas como Filipa em Dona de Mim, produção exibida pela Globo em 2025.