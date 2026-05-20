JUSTIÇA

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Atriz entrou com ação contra o Google depois que conteúdo com voz semelhante à de Renata Vasconcellos viralizou no YouTube

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 22:17

Cláudia Abreu vai à Justiça após vídeo falso criado por IA anunciar sua morte Crédito: Bob Wolfenson/Divulgação

Cláudia Abreu decidiu recorrer à Justiça após se tornar alvo de um vídeo falso criado com Inteligência Artificial que anunciava sua morte nas redes sociais. A atriz entrou com uma ação contra o Google no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por causa da publicação divulgada no YouTube.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o conteúdo foi publicado no canal “Minutos News TV” e utilizava recursos de IA para simular uma reportagem jornalística. O vídeo reproduzia uma voz semelhante à da jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, além de imagens manipuladas da atriz.

Na ação, Cláudia Abreu pede a retirada imediata do conteúdo do ar e também solicita que a plataforma forneça informações capazes de identificar o responsável pela publicação.

O caso reacendeu o debate sobre o uso de Inteligência Artificial para criação de vídeos falsos envolvendo figuras públicas, prática que vem crescendo nas redes sociais nos últimos meses.

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" 1 de 5

Com mais de três décadas de carreira, Cláudia Abreu é um dos nomes mais conhecidos da dramaturgia brasileira. A atriz estreou ainda adolescente na novela Hipertensão, em 1986, após passagem pelo Tablado.

Ao longo da trajetória, acumulou personagens marcantes em produções como Anos Rebeldes, Celebridade e Cheias de Charme, onde interpretou a inesquecível Chayene.