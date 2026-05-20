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Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Confira a lista de ex-romances de Vini Jr.

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 21:22

Ex-affairs de Vini Jr.
Ex-affairs de Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

O anúncio do término entre Virginia e Vini Jr. veio à tona e pegou muitos de surpresa nesta sexta-feira (15). O craque do Real Madrid, que viveu um romance super exposto nas redes sociais com a influenciadora, coleciona uma lista de affairs. Confira:

Bella Campos

Vini Jr. e Bella Campos
Vini Jr. e Bella Campos Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz que viveu Maria de Fátima em “Vale Tudo” foi apontada como affair de Vini Jr. Os rumores ganharam força quando a atriz posou com a camisa do Real Madrid várias vezes. O craque comentou emojis de coração na publicação de Bella Campos. No entanto, os dois não assumiram nada sério.

Vini Jr

Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock

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Ester Expósito

Ester Expósito e Vini Jr.
Ester Expósito e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Em 2022, a atriz espanhola Ester Expósito foi apontada como affair de Vini Jr. por causa de um comentário do brasileiro em uma selfie publicada pela jovem.

Vini Jr. comentou um coração branco e um emoji apaixonado. Bastou isso para que os fãs da atriz apontassem um romance. Os rumores aumentaram após os dois publicarem stories em Miami.

Gabi Martins

Vini Jr. e Gabi Martins
Vini Jr. e Gabi Martins Crédito: Reprodução | Instagram

Após terminar o relacionamento com o cantor Tierry, ela foi vista saindo de uma festa do jogador. Os rumores aumentaram quando Vini Jr. comentou “saudade” em uma live da cantora.

Maju Mazalli

Maju Mazalli e Vini Jr.
Maju Mazalli e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Maju Mazalli e Vini Jr. viveram um relacionamento discreto por cerca de cinco anos, marcado por idas e vindas desde 2019.

Júlia Rodrigues

Júlia Rodrigues e Vini Jr.
Júlia Rodrigues e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Durante a Copa do Catar, em 2022, a modelo Júlia Rodrigues foi vista em vários jogos e chegou a postar foto com o jogador, inclusive, em um restaurante.

Ninoska Vásquez

Ninoska Vásquez e Vini Jr.
Ninoska Vásquez e Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

A miss venezuelana Ninoska Vásquez foi flagrada com o atacante em 2022. Ela assistiu a várias partidas no estádio Santiago Bernabéu e era apontada como o novo affair do jogador.

Tags:

Vini jr.

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