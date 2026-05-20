Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

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Felipe Sena
Publicado em 20 de maio de 2026 às 21:22
O anúncio do término entre Virginia e Vini Jr. veio à tona e pegou muitos de surpresa nesta sexta-feira (15). O craque do Real Madrid, que viveu um romance super exposto nas redes sociais com a influenciadora, coleciona uma lista de affairs. Confira:
A atriz que viveu Maria de Fátima em “Vale Tudo” foi apontada como affair de Vini Jr. Os rumores ganharam força quando a atriz posou com a camisa do Real Madrid várias vezes. O craque comentou emojis de coração na publicação de Bella Campos. No entanto, os dois não assumiram nada sério.
Vini Jr
Em 2022, a atriz espanhola Ester Expósito foi apontada como affair de Vini Jr. por causa de um comentário do brasileiro em uma selfie publicada pela jovem.
Vini Jr. comentou um coração branco e um emoji apaixonado. Bastou isso para que os fãs da atriz apontassem um romance. Os rumores aumentaram após os dois publicarem stories em Miami.
Após terminar o relacionamento com o cantor Tierry, ela foi vista saindo de uma festa do jogador. Os rumores aumentaram quando Vini Jr. comentou “saudade” em uma live da cantora.
Maju Mazalli e Vini Jr. viveram um relacionamento discreto por cerca de cinco anos, marcado por idas e vindas desde 2019.
Durante a Copa do Catar, em 2022, a modelo Júlia Rodrigues foi vista em vários jogos e chegou a postar foto com o jogador, inclusive, em um restaurante.
A miss venezuelana Ninoska Vásquez foi flagrada com o atacante em 2022. Ela assistiu a várias partidas no estádio Santiago Bernabéu e era apontada como o novo affair do jogador.