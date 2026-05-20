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Virginia curte postagem sobre 'vilões mascarados' após término com Vini Jr.: 'Os monstros quase sempre eram pessoas fantasiadas'

Reação de influenciadora chamou a atenção dos fãs: 'Várias falhas dele'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:37

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

O fim do namoro entre Virginia Fonseca e Vini Jr. segue dando o que falar. O mais novo capítulo dessa novela veio após a influenciadora curtir uma postagem que falava sobre "não negociar o inegociável", assim como "vilões mascarados". Não demorou muito para os fãs associarem a reação da empresária ao término do romance com o jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira.

A postagem curtida por Virginia trazia a frase: "Eu também aprendi, ao longo da vida, a nunca negociar o inegociável. Isso custa muito, mas vale muito também", fazendo uma referência direta ao anúncio do fim do relacionamento publicado por ela.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai

Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
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Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram

Já na legenda, o conteúdo trazia uma comparação de situações da vida ao famoso desenho Scooby-Doo. "Em Scooby-Doo, os monstros quase sempre eram pessoas fantasiadas porque os criadores queriam evitar histórias realmente assustadoras… Isso acabou criando a fórmula clássica da turma desmascarando vilões no final de cada episódio. O mais curioso: mesmo sabendo como termina, muita gente continua assistindo até hoje".

Bastou a curtida de Virginia para que os fãs especulassem várias teorias sobre o fim do relacionamento. "A Virgínia é muito intensa, o Vini muito raso. Nunca daria certo, ele só quer curtição", disse uma pessoa. "Ela não aprendeu de primeira, precisou pegar várias falhas dele pra depois se separar", apontou outra. "Ela curtiu tadinha. Deve estar triste com tudo isso", falou mais uma.

Postagem foi curtida por Virginia
Postagem foi curtida por Virginia Crédito: Reprodução

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Tags:

Virginia Vini jr.

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