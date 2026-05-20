Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bela Gil compartilha fotos íntimas tiradas pelo namorado: 'Até no vaso sanitário'

Apresentadora se declarou para o diretor de fotografia Lula Cerri

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:24

Bela Gil em álbum de fotos tiradas pelo namorado Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora e filha de Gilberto Gil, Bela Gil, compartilhou uma série de cliques íntimos, onde aparece completamente nua. O responsável por registrar os momentos foi o seu namorado, o diretor de fotografia Lula Cerri.

O que mais chamou a atenção dos seguidores foi o cenário de uma das imagens. Bela posou sentada em um vaso sanitário. Longe de qualquer tabu, a publicação serviu como pano de fundo para uma reflexão romântica sobre o relacionamento.

Veja fotos de Bela Gil tiradas pelo namorado

Bela Gil em álbum de fotos tiradas pelo namorado por Reprodução/Instagram
Bela Gil em álbum de fotos tiradas pelo namorado por Reprodução/Instagram
Bela Gil em álbum de fotos tiradas pelo namorado por Reprodução/Instagram
Bela Gil em álbum de fotos tiradas pelo namorado por Reprodução/Instagram
Bela Gil em álbum de fotos tiradas pelo namorado por Reprodução/Instagram
Bela Gil abre álbum aproveitando Carnaval com o namorado, Lula Cerri por Reprodução/Instagram
Bela Gil abre álbum aproveitando Carnaval com o namorado, Lula Cerri por Reprodução/Instagram
Bela Gil abre álbum aproveitando Carnaval com o namorado, Lula Cerri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Bela Gil em álbum de fotos tiradas pelo namorado por Reprodução/Instagram

"A intimidade gera cuidado, o espaço alimenta o desejo e o olhar amoroso do outro nos move. Te amo, Lula Cerri", declarou-se na legenda da postagem em seu perfil no Instagram.

Como era de se esperar, a postagem rapidamente causou alvoroço entre os internautas. Amigos famosos do casal fizeram questão de deixar mensagens de carinho e apoio. A campeã do BBB 21, Juliette, e o influenciador Gominho foram alguns dos nomes que elogiaram a liberdade e a cumplicidade do casal nos comentários.

Bela Gil e Lula Cerri começaram a ser vistos juntos publicamente durante o Carnaval, quando assumiram o romance. O namorado da apresentadora é um nome conhecido no audiovisual brasileiro. Como diretor de fotografia, Lula assina os bastidores de produções nacionais de grande sucesso, incluindo os filmes Eduardo e Mônica, Vitória e Os Corretores, além das elogiadas séries Fim (Globoplay) e o documentário Ângela Diniz: Assassinada e Condenada.

Leia mais

Imagem - Como ter cabelo rosa sem pintar? Veja os tons mais usados e como adotar o visual

Como ter cabelo rosa sem pintar? Veja os tons mais usados e como adotar o visual

Imagem - Com data marcada, Juliette abre votação para escolher visual do noivo para o casamento; VOTE

Com data marcada, Juliette abre votação para escolher visual do noivo para o casamento; VOTE

Imagem - Alcione viraliza sambando e web suspeita de IA; veja a reação da cantora

Alcione viraliza sambando e web suspeita de IA; veja a reação da cantora

Tags:

Bela gil Lula Cerri

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.