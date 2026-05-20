Bela Gil compartilha fotos íntimas tiradas pelo namorado: 'Até no vaso sanitário'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:24
A apresentadora e filha de Gilberto Gil, Bela Gil, compartilhou uma série de cliques íntimos, onde aparece completamente nua. O responsável por registrar os momentos foi o seu namorado, o diretor de fotografia Lula Cerri.
O que mais chamou a atenção dos seguidores foi o cenário de uma das imagens. Bela posou sentada em um vaso sanitário. Longe de qualquer tabu, a publicação serviu como pano de fundo para uma reflexão romântica sobre o relacionamento.
Veja fotos de Bela Gil tiradas pelo namorado
"A intimidade gera cuidado, o espaço alimenta o desejo e o olhar amoroso do outro nos move. Te amo, Lula Cerri", declarou-se na legenda da postagem em seu perfil no Instagram.
Como era de se esperar, a postagem rapidamente causou alvoroço entre os internautas. Amigos famosos do casal fizeram questão de deixar mensagens de carinho e apoio. A campeã do BBB 21, Juliette, e o influenciador Gominho foram alguns dos nomes que elogiaram a liberdade e a cumplicidade do casal nos comentários.
Bela Gil e Lula Cerri começaram a ser vistos juntos publicamente durante o Carnaval, quando assumiram o romance. O namorado da apresentadora é um nome conhecido no audiovisual brasileiro. Como diretor de fotografia, Lula assina os bastidores de produções nacionais de grande sucesso, incluindo os filmes Eduardo e Mônica, Vitória e Os Corretores, além das elogiadas séries Fim (Globoplay) e o documentário Ângela Diniz: Assassinada e Condenada.