INTIMIDADE

Bela Gil compartilha fotos íntimas tiradas pelo namorado: 'Até no vaso sanitário'

Apresentadora se declarou para o diretor de fotografia Lula Cerri

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:24

Bela Gil em álbum de fotos tiradas pelo namorado Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora e filha de Gilberto Gil, Bela Gil, compartilhou uma série de cliques íntimos, onde aparece completamente nua. O responsável por registrar os momentos foi o seu namorado, o diretor de fotografia Lula Cerri.

O que mais chamou a atenção dos seguidores foi o cenário de uma das imagens. Bela posou sentada em um vaso sanitário. Longe de qualquer tabu, a publicação serviu como pano de fundo para uma reflexão romântica sobre o relacionamento.

Veja fotos de Bela Gil tiradas pelo namorado 1 de 8

"A intimidade gera cuidado, o espaço alimenta o desejo e o olhar amoroso do outro nos move. Te amo, Lula Cerri", declarou-se na legenda da postagem em seu perfil no Instagram.

Como era de se esperar, a postagem rapidamente causou alvoroço entre os internautas. Amigos famosos do casal fizeram questão de deixar mensagens de carinho e apoio. A campeã do BBB 21, Juliette, e o influenciador Gominho foram alguns dos nomes que elogiaram a liberdade e a cumplicidade do casal nos comentários.