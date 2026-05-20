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Mãe de Virginia se pronuncia após polêmica sobre racismo: ‘Deus te livre desse povo’

Margareth Serrão defendeu a filha nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:07

Virginia e Margareth Serrão
Virginia e Margareth Serrão Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia publicou uma foto nas redes sociais beijando um macaco no zoológico de Dubai, nos Emirados Árabes, o que terminou gerando mais uma polêmica nas redes sociais.

A foto que parecia apenas inofensiva gerou comentários racistas nas redes sociais, se referindo a seu ex-namorado Vini Jr.

Virginia e a mãe Margareth Serrão

Virginia e a mãe Margareth Serrão por Reprodução
Margareth Serrão por Reprodução
Margareth Serrão por Reprodução
Virginia Fonseca e mãe Margareth Serrão por Reprodução
Margareth Serrão por Reprodução
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Virginia ficou com a mansão quando se separou de Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Zé Felipe por Reprodução | Redes Sociais
Zé Felipe e Virginia por Reprodução
Virginia e Zé Felipe por Reprodução / Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
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Virginia e a mãe Margareth Serrão por Reprodução

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A influenciadora se defendeu da acusação, assim como Margareth Serrão que se pronunciou nesta quarta-feira (20) nas redes sociais.

“Quem te conhece, sabe disso filha. Ignora estes haters. Você é maravilhosa. Te amo. Deus te livre desse povo”, escreveu Margareth ao repostar o pronunciamento de Virginia se defendendo.

Pronunciamento de Margareth Serrão
Pronunciamento de Margareth Serrão Crédito: Reprodução | Instagram

“Eu sempre fui nesse zoológico. Ano passado eu estava lá com os meus filhos e tem vídeo no meu feed também, eu beijando o macaco com as Marias, beijando a barriga do macaco. Dessa vez eu fui e fiz a mesma coisa. Acontece que interpretaram o vídeo de maneira errada. Eu juro que nunca na minha vida, por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, eu sempre estive com Vini [Jr.] na luta contra o racismo. Sempre apoiei ele, e sempre vou continuar apoiando, independente da gente estar juntos ou não”, disse Virginia os Stories do Instagram.

Tags:

Virginia Margareth Serrão

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