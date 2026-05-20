CONFIRA

Mãe de Virginia se pronuncia após polêmica sobre racismo: ‘Deus te livre desse povo’

Margareth Serrão defendeu a filha nas redes sociais

“Eu sempre fui nesse zoológico. Ano passado eu estava lá com os meus filhos e tem vídeo no meu feed também, eu beijando o macaco com as Marias, beijando a barriga do macaco. Dessa vez eu fui e fiz a mesma coisa. Acontece que interpretaram o vídeo de maneira errada. Eu juro que nunca na minha vida, por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, eu sempre estive com Vini [Jr.] na luta contra o racismo. Sempre apoiei ele, e sempre vou continuar apoiando, independente da gente estar juntos ou não”, disse Virginia os Stories do Instagram.