SÃO PAULO

Cidade com nome de sanduíche famoso que entrou no imaginário popular impressiona com qualidade de vida e tem educação acima da média

Além de lanche ovacionado como patrimônio imaterial, há o peso de educação e saúde acima da média no município



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:19

Cidade possui polos de algumas das principais universidades do país Crédito: Marco Senche / Marco Antônio / Wikimedia Commons

Bauru, a 326 quilômetros da cidade de São Paulo, ganhou fama nacional por dar nome a um dos sanduíches mais conhecidos do país. Porém, a cidade vai além do lanche e se destaca por qualidade de vida, educação, saúde e lazer.

Com uma população estimada em 392.947 pessoas, segundo o IBGE, o município reúne estrutura de cidade média com ritmo mais tranquilo que o da capital paulista.

Pontos de destaque de Bauru 1 de 12

A cidade que virou nome de lanche

O bauru entrou no imaginário brasileiro como lanche de padaria, um sanduíche delicioso com presunto e queijo quentinho. A receita original, porém, tem regras próprias e é bem diferente de muitas versões servidas pelo Brasil.

Na fórmula tradicional, o pão francês recebe rosbife, tomate, queijo derretido na água e até picles. A mistura se popularizou nos anos 1930, quando Casemiro Pinto Neto, nativo de Bauru, pediu a combinação no Ponto Chic e teve seu nome imortalizado no lanche.

Mesmo sem ter nascido fisicamente no município, o lanche virou um símbolo local. Hoje, o sanduíche é patrimônio cultural imaterial da cidade e do Estado, com receita protegida Crédito: Reprodução / YouTube / Ponto Chic

A Prefeitura de Bauru também mantém certificação para estabelecimentos que seguem o preparo tradicional, o Selo de Certificação do Sanduíche Bauru. Ela vale para bares, lanchonetes, restaurantes e até eventos que vendem o sanduíche seguindo-a.

Com o tempo, a receita sofreu alterações e foi sendo adaptada para versões bem diferentes da original. Atualmente, o termo bauru é mais utilizado para lanches e sanduíches que tenham queijo e presunto na sua receita.

Uma joia no interior

A cidade de Bauru tem um perfil que agrada quem busca "serviços de cidade grande" sem abrir mão de uma rotina mais simples. O comércio é forte, há boas universidades e a localização facilita conexões com outras regiões do interior paulista.

Além disso, o local tem bons dados estatísticos para quem procura algo mais do que um bate-volta. O IBGE aponta IDHM de 0,801, índice considerado alto, além de escolarização de 99,12% entre crianças de 6 a 14 anos no Censo de 2022.

Peso educacional

Um dos diferenciais de Bauru está na presença da USP, da Unesp e de outras instituições de ensino. Esse ambiente atrai a comunidade acadêmica, o que acaba movimentando a economia local.

Na área da saúde, o campus da USP tem peso especial. A Odontologia da universidade aparece em primeiro lugar mundial na edição de 2026 do ranking SCImago, considerando o conjunto da USP e unidades associadas, como a FOB de Bauru.