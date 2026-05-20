Cidade com nome de sanduíche famoso que entrou no imaginário popular impressiona com qualidade de vida e tem educação acima da média

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:19
Bauru, a 326 quilômetros da cidade de São Paulo, ganhou fama nacional por dar nome a um dos sanduíches mais conhecidos do país. Porém, a cidade vai além do lanche e se destaca por qualidade de vida, educação, saúde e lazer.
Com uma população estimada em 392.947 pessoas, segundo o IBGE, o município reúne estrutura de cidade média com ritmo mais tranquilo que o da capital paulista.
Pontos de destaque de Bauru
O bauru entrou no imaginário brasileiro como lanche de padaria, um sanduíche delicioso com presunto e queijo quentinho. A receita original, porém, tem regras próprias e é bem diferente de muitas versões servidas pelo Brasil.
Na fórmula tradicional, o pão francês recebe rosbife, tomate, queijo derretido na água e até picles. A mistura se popularizou nos anos 1930, quando Casemiro Pinto Neto, nativo de Bauru, pediu a combinação no Ponto Chic e teve seu nome imortalizado no lanche.
A Prefeitura de Bauru também mantém certificação para estabelecimentos que seguem o preparo tradicional, o Selo de Certificação do Sanduíche Bauru. Ela vale para bares, lanchonetes, restaurantes e até eventos que vendem o sanduíche seguindo-a.
Com o tempo, a receita sofreu alterações e foi sendo adaptada para versões bem diferentes da original. Atualmente, o termo bauru é mais utilizado para lanches e sanduíches que tenham queijo e presunto na sua receita.
A cidade de Bauru tem um perfil que agrada quem busca "serviços de cidade grande" sem abrir mão de uma rotina mais simples. O comércio é forte, há boas universidades e a localização facilita conexões com outras regiões do interior paulista.
Além disso, o local tem bons dados estatísticos para quem procura algo mais do que um bate-volta. O IBGE aponta IDHM de 0,801, índice considerado alto, além de escolarização de 99,12% entre crianças de 6 a 14 anos no Censo de 2022.
Um dos diferenciais de Bauru está na presença da USP, da Unesp e de outras instituições de ensino. Esse ambiente atrai a comunidade acadêmica, o que acaba movimentando a economia local.
Na área da saúde, o campus da USP tem peso especial. A Odontologia da universidade aparece em primeiro lugar mundial na edição de 2026 do ranking SCImago, considerando o conjunto da USP e unidades associadas, como a FOB de Bauru.
O mesmo levantamento destacou a Otorrinolaringologia da USP na sexta posição, com participação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, referência ligada ao complexo do Hospital das Clínicas de Bauru.