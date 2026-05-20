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Cidade com nome de sanduíche famoso que entrou no imaginário popular impressiona com qualidade de vida e tem educação acima da média

Além de lanche ovacionado como patrimônio imaterial, há o peso de educação e saúde acima da média no município

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:19

Cidade possui polos de algumas das principais universidades do país
Cidade possui polos de algumas das principais universidades do país Crédito: Marco Senche / Marco Antônio / Wikimedia Commons

Bauru, a 326 quilômetros da cidade de São Paulo, ganhou fama nacional por dar nome a um dos sanduíches mais conhecidos do país. Porém, a cidade vai além do lanche e se destaca por qualidade de vida, educação, saúde e lazer.

Com uma população estimada em 392.947 pessoas, segundo o IBGE, o município reúne estrutura de cidade média com ritmo mais tranquilo que o da capital paulista.

Pontos de destaque de Bauru

Parque Vitória Régia é um dos principais cartões-postais de Bauru, com lago, concha acústica e áreas de passeio por Governo do Estado de São Paulo
Fachada do Hospital das Clínicas de Bauru por Marcos Santos / USP Imagens
Campus da USP em Bauru reúne unidades de ensino, pesquisa e atendimento em saúde no interior paulista por Carlosar / Wikimedia Commons
Campus da Unesp em Bauru tem torre com identificação da universidade e prédios acadêmicos ao fundo por Hernani Arruda Monteiro da Silva / Wikimedia Commons
Jardim Botânico de Bauru reúne paisagismo, trilhas e áreas de preservação ambiental no município por @thedeiwz / Wikimedia Commons
Automóvel Clube de Bauru preserva fachada histórica no centro da cidade, ainda apresentando a grafia antiga da letra U que era representada como V por Renandosreis / Wikimedia Commons
Parque Zoológico Municipal de Bauru fica entre os atrativos mais conhecidos para visitas em família por Túllio F / Wikimedia Commons
Igreja Tenrikyo de Dendotyo é bem tombado em Bauru e se destaca pela arquitetura de inspiração japonesa por Aarrigo / Wikimedia Commons
Complexo Ferroviário de Bauru guarda parte da memória da cidade ligada aos trilhos no interior paulista por Aarrigo / Wikimedia Commons
Fatec Bauru amplia o eixo de ensino tecnológico da cidade no interior paulista por Marivaldo Campos Brito / Wikimedia Commons
Vista da região da avenida Nações Unidas mostra a verticalização de Bauru em uma das áreas mais conhecidas da cidade por Marco Senche / Wikimedia Commons
Unidade Centrinho em Bauru é referência ligada ao atendimento de anomalias craniofaciais e saúde auditiva por Diogo Nani / Wikimedia Commons
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Parque Vitória Régia é um dos principais cartões-postais de Bauru, com lago, concha acústica e áreas de passeio por Governo do Estado de São Paulo

A cidade que virou nome de lanche

O bauru entrou no imaginário brasileiro como lanche de padaria, um sanduíche delicioso com presunto e queijo quentinho. A receita original, porém, tem regras próprias e é bem diferente de muitas versões servidas pelo Brasil.

Na fórmula tradicional, o pão francês recebe rosbife, tomate, queijo derretido na água e até picles. A mistura se popularizou nos anos 1930, quando Casemiro Pinto Neto, nativo de Bauru, pediu a combinação no Ponto Chic e teve seu nome imortalizado no lanche.

Mesmo sem ter nascido fisicamente no município, o lanche virou um símbolo local. Hoje, o sanduíche é patrimônio cultural imaterial da cidade e do Estado, com receita protegida
Mesmo sem ter nascido fisicamente no município, o lanche virou um símbolo local. Hoje, o sanduíche é patrimônio cultural imaterial da cidade e do Estado, com receita protegida Crédito: Reprodução / YouTube / Ponto Chic

A Prefeitura de Bauru também mantém certificação para estabelecimentos que seguem o preparo tradicional, o Selo de Certificação do Sanduíche Bauru. Ela vale para bares, lanchonetes, restaurantes e até eventos que vendem o sanduíche seguindo-a.

Com o tempo, a receita sofreu alterações e foi sendo adaptada para versões bem diferentes da original. Atualmente, o termo bauru é mais utilizado para lanches e sanduíches que tenham queijo e presunto na sua receita.

Uma joia no interior

A cidade de Bauru tem um perfil que agrada quem busca "serviços de cidade grande" sem abrir mão de uma rotina mais simples. O comércio é forte, há boas universidades e a localização facilita conexões com outras regiões do interior paulista.

Além disso, o local tem bons dados estatísticos para quem procura algo mais do que um bate-volta. O IBGE aponta IDHM de 0,801, índice considerado alto, além de escolarização de 99,12% entre crianças de 6 a 14 anos no Censo de 2022.

Peso educacional

Um dos diferenciais de Bauru está na presença da USP, da Unesp e de outras instituições de ensino. Esse ambiente atrai a comunidade acadêmica, o que acaba movimentando a economia local.

Na área da saúde, o campus da USP tem peso especial. A Odontologia da universidade aparece em primeiro lugar mundial na edição de 2026 do ranking SCImago, considerando o conjunto da USP e unidades associadas, como a FOB de Bauru.

O mesmo levantamento destacou a Otorrinolaringologia da USP na sexta posição, com participação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, referência ligada ao complexo do Hospital das Clínicas de Bauru.

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Turismo são Paulo Interior de são Paulo

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