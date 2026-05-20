HISTÓRIAS CURIOSAS

Erro em ‘Parabéns para você’ viraliza e faz brasileiros questionarem a música da infância

Música originalmente dos Estados Unidos chegou ao Brasil nos anos 40 e se tornou uma metamorfose ambulante



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:00

A diferença de versões pode gerar estranhamento ao ouvir versões muito diferentes Crédito: Imagem gerada por IA / ChatGPT

É pique ou é big? Acredite se quiser, a forma de cantar a tradicional música de aniversário varia muito de estado para estado. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas todo brasileiro reconhece essa cena:

As luzes se apagam, o bolo aparece, alguém puxa a canção e, de repente, ninguém sabe exatamente onde o “Parabéns” termina. Às vezes, ele acaba rápido; às vezes, não. Para sanar essa dúvida, o Correio da Bahia levantou um pouco da história dessa música icônica.

Presente pelos 400 anos de Salvador, em 1949, ano em que a data do aniversário foi oficializada 1 de 7

Metamorfose ambulante

Essa natureza mutante da canção vem desde suas origens, bem longe do Brasil. A melodia original veio de “Good Morning to All”, canção publicada em 1893 pelas irmãs norte-americanas Mildred J. Hill e Patty Smith Hill.

A música nasceu em ambiente escolar, antes de ser associada aos aniversários e se tornar a base de “Happy Birthday to You” Crédito: Colorado College / Wikimedia Commons

No Brasil, a versão em português foi escolhida em um concurso promovido pelo radialista Almirante, nome artístico de Henrique Foréis Domingues. Segundo a ABERT, a disputa ocorreu em 1941, no programa “Orquestra de Gaitas”, da Rádio Nacional. Cerca de 5 mil letras foram enviadas.

A vencedora foi Bertha Celeste Homem de Mello, farmacêutica, professora e poetisa de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ela concorreu sob pseudônimo e criou a letra que se tornou a mais cantada em aniversários brasileiros.

Versão original escrita por Bertha Crédito: Screenshot / Wikipedia

Música modular

Mesmo que a letra original fosse breve, o povo brasileiro conseguiu ampliá-la em cada região do país. O cerne escrito por Bertha continua em quase todas as versões, mas o restante é modular, e cada grupo adiciona uma parte diferente.

O “Parabéns” funciona como uma pequena performance coletiva. O aniversariante fica no centro, todos olham para ele, a vela marca o clímax e o grupo decide, quase por instinto, quanto a música vai durar e que versão será cantada.

Trechos como o "quem será?" existem em diversos lugares, mas são utilizados apenas quando há intenções malignas dos presentes para com o aniversariante Crédito: Cottonbro Studio / Pexels

Parabéns de Salvador

Na Bahia, especialmente em Salvador, o “Parabéns” costuma aparecer em formato mais estendido. A canção principal pode ser seguida por trechos sobre a vela, uma nova rodada de parabéns, bênçãos ao aniversariante e outras chamadas festivas.

Diferentemente do caso paulista, a versão baiana é mais difícil de rastrear uma fonte única. Ela aparece, sobretudo, como tradição oral, mas há sempre uma estrutura reconhecível.

São mais comuns, nas versões baianas, trechos ligados à fé cristã, com menções a bênção, Deus e anjos Crédito: Paul R. Burley / Wikimedia Commons

Segue uma versão popular da canção soteropolitana, ela pode ter alterações dependendo da família ou região:

“Parabéns pra você

Nessa data querida

Muitas felicidades

Muitos anos de vida

Que Deus lhe dê

Muita saúde e paz

Eeeeeeeeeeee

Que os anjos digam amém

Parabéns pra você

Parabéns pra você

Pelo seu aniversário

Chegou a hora de apagar as velinhas

Vamos cantar aquela musiquinha

Parabéns pra você

Pelo seu aniversário”

São Paulo e o famoso “é pique!”

A versão paulista mais conhecida é a que emenda o “Parabéns” com o “é pique” e o “rá-tim-bum”. Essa continuação tem origem mais documentada do que outras variações regionais e costuma ser associada aos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo.

Segundo a revista Pesquisa FAPESP, o trecho incorporado ao aniversário brasileiro seria uma colagem de bordões usados por estudantes das Arcadas nos anos 1930. Esses gritos ecoavam no restaurante Ponto Chic, ponto tradicional do centro paulistano.

A história é cheia de folclore universitário. O “pique” teria relação com o apelido de um estudante conhecido por usar uma tesourinha para aparar barba e bigode. O “é hora” viria de um grito de botequim, ligado ao momento de esperar a bebida gelar.

Já o “rá-tim-bum” tem versões diferentes. Uma delas associa a expressão a uma brincadeira com um rajá indiano que teria visitado a faculdade. Outra entende o som como uma espécie de finalização festiva, parecida com fanfarra.

O governante indiano, de título rajá, seria chamado Timbum. O nome teria virado brincadeira estudantil: “rá-já, tim, bum”, depois contraído para “rá-tim-bum" Crédito: Bernard Gagnon / Wikimedia Commons

A teoria sobre o rajá indiano foi levantada por historiadores da revista Superinteressante.

Outras versões pelo Brasil

No Rio Grande do Sul, existe uma versão regional própria, conhecida como “Parabéns Gaúcho”, “Parabéns Crioulo” ou “Parabéns Gaudério”. Ela é atribuída a Dimas Costa e Eleu Salvador e se tornou comum em festas ligadas à cultura tradicionalista.

No Maranhão, há indícios de uma segunda parte diferente da versão mais comum no Sudeste. Ela se aproxima de fórmulas mais longas, com estrofes adicionais e uma dinâmica que lembra repertórios lusófonos.