JUSTIÇA

Ex-babá processa Renata Sorrah e filha após mais de 10 anos de trabalho e pede quase R$ 1 milhão

Funcionária afirma que foi contratada para cuidar dos netos da atriz, mas passou a acumular tarefas domésticas sem reajuste salarial ao longo da década

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:53

Ex-babá move ação milionária contra Renata Sorrah e filha na Justiça trabalhista Crédito: Reprodução

O nome de Renata Sorrah voltou ao noticiário, desta vez longe da televisão. A atriz e a filha, a médica Mariana Simões, estão sendo processadas por uma ex-funcionária que trabalhou para a família durante mais de dez anos e agora cobra na Justiça uma indenização que se aproxima de R$ 1 milhão.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a trabalhadora afirma que foi contratada em abril de 2014 exclusivamente para atuar como babá dos netos da artista. Com o passar do tempo, porém, a rotina teria mudado completamente dentro da residência.

Na ação trabalhista, a ex-funcionária sustenta que passou a assumir diversas tarefas domésticas sem qualquer alteração formal no contrato ou reajuste salarial. Entre as atividades citadas no processo estão limpeza da casa, preparo das refeições, lavagem e passagem de roupas da família e até cuidados com o animal de estimação.

Renata Sorrah 1 de 9

A defesa da trabalhadora argumenta que houve desvio e acúmulo de funções ao longo de mais de uma década. O processo também aponta que ela chegou a questionar o aumento das demandas diárias, mas continuou exercendo as atividades por medo de perder o emprego e comprometer o sustento da própria família.

“As funções aumentaram, mas não houve qualquer mudança salarial ao longo de mais de 10 anos de trabalho”, afirma um trecho da denúncia apresentada à Justiça.