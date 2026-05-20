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Ex-babá processa Renata Sorrah e filha após mais de 10 anos de trabalho e pede quase R$ 1 milhão

Funcionária afirma que foi contratada para cuidar dos netos da atriz, mas passou a acumular tarefas domésticas sem reajuste salarial ao longo da década

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:53

Ex-babá move ação milionária contra Renata Sorrah e filha na Justiça trabalhista
Ex-babá move ação milionária contra Renata Sorrah e filha na Justiça trabalhista Crédito: Reprodução

O nome de Renata Sorrah voltou ao noticiário, desta vez longe da televisão. A atriz e a filha, a médica Mariana Simões, estão sendo processadas por uma ex-funcionária que trabalhou para a família durante mais de dez anos e agora cobra na Justiça uma indenização que se aproxima de R$ 1 milhão.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a trabalhadora afirma que foi contratada em abril de 2014 exclusivamente para atuar como babá dos netos da artista. Com o passar do tempo, porém, a rotina teria mudado completamente dentro da residência.

Na ação trabalhista, a ex-funcionária sustenta que passou a assumir diversas tarefas domésticas sem qualquer alteração formal no contrato ou reajuste salarial. Entre as atividades citadas no processo estão limpeza da casa, preparo das refeições, lavagem e passagem de roupas da família e até cuidados com o animal de estimação.

Renata Sorrah

Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
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Renata Sorrah por Reprodução

A defesa da trabalhadora argumenta que houve desvio e acúmulo de funções ao longo de mais de uma década. O processo também aponta que ela chegou a questionar o aumento das demandas diárias, mas continuou exercendo as atividades por medo de perder o emprego e comprometer o sustento da própria família.

“As funções aumentaram, mas não houve qualquer mudança salarial ao longo de mais de 10 anos de trabalho”, afirma um trecho da denúncia apresentada à Justiça.

Os advogados da ex-babá utilizam ainda o argumento de subordinação econômica e pressão psicológica para sustentar a ação. Até o momento, nem Renata Sorrah nem a equipe jurídica de Mariana Simões comentaram publicamente o caso.

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Processo Justiça Renata Sorrah

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