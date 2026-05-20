Como está o Pé de Fava? Restaurante mais polêmico do Pesadelo na Cozinha mudou de nome após crise

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:00
Poucos restaurantes marcaram tanto o público do Pesadelo na Cozinha quanto o Pé de Fava. Exibido na versão brasileira do reality comandado por Erick Jacquin, o estabelecimento virou fenômeno nas redes sociais após uma sequência de cenas caóticas envolvendo problemas de higiene, desorganização e uma revelação que chocou até o chef francês.
Durante o episódio, os proprietários admitiram que desligavam o freezer cheio de alimentos durante a noite para economizar na conta de energia. A cena rapidamente viralizou e transformou o restaurante em um dos casos mais comentados de todas as temporadas do programa da Band.
Apesar da fama nacional após a exibição, o Pé de Fava não conseguiu se manter funcionando sob a gestão original.
Anos depois da participação no reality, o proprietário Fábio Lima colocou o restaurante à venda por R$ 150 mil em um anúncio publicado na OLX. Em entrevistas concedidas posteriormente, ele explicou que as dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia, foram determinantes para encerrar o negócio.
Pé de Fava
O antigo Pé de Fava funcionava no bairro Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Hoje, o espaço segue operando no mesmo endereço, mas com outro nome e nova administração.
Atualmente, o local abriga o restaurante Do Litoral ao Sertão, anteriormente chamado Do Litoral Sertão. A proposta do novo estabelecimento mistura culinária nordestina e pratos típicos do litoral brasileiro.
Mesmo anos após o episódio ir ao ar, o Pé de Fava continua sendo lembrado como um dos restaurantes mais emblemáticos da história do Pesadelo na Cozinha, especialmente pela repercussão nas redes sociais e pelos memes gerados após a participação no programa.
A passagem de Jacquin pelo local também virou referência entre fãs do reality por reunir alguns dos momentos mais tensos e inacreditáveis já exibidos pela atração.