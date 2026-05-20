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Como está o Pé de Fava? Restaurante mais polêmico do Pesadelo na Cozinha mudou de nome após crise

Estabelecimento que viralizou após desligar freezer para economizar energia encerrou atividades sob gestão original

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:00

Pé de Fava ficou nacionalmente conhecido após episódio polêmico no Pesadelo na Cozinha
Pé de Fava ficou nacionalmente conhecido após episódio polêmico no Pesadelo na Cozinha Crédito: Reprodução

Poucos restaurantes marcaram tanto o público do Pesadelo na Cozinha quanto o Pé de Fava. Exibido na versão brasileira do reality comandado por Erick Jacquin, o estabelecimento virou fenômeno nas redes sociais após uma sequência de cenas caóticas envolvendo problemas de higiene, desorganização e uma revelação que chocou até o chef francês.

Durante o episódio, os proprietários admitiram que desligavam o freezer cheio de alimentos durante a noite para economizar na conta de energia. A cena rapidamente viralizou e transformou o restaurante em um dos casos mais comentados de todas as temporadas do programa da Band.

Apesar da fama nacional após a exibição, o Pé de Fava não conseguiu se manter funcionando sob a gestão original.

Anos depois da participação no reality, o proprietário Fábio Lima colocou o restaurante à venda por R$ 150 mil em um anúncio publicado na OLX. Em entrevistas concedidas posteriormente, ele explicou que as dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia, foram determinantes para encerrar o negócio.

Pé de Fava

Pé de Fava ficou nacionalmente conhecido após episódio polêmico no Pesadelo na Cozinha por Reprodução
Pé de Fava ficou nacionalmente conhecido após episódio polêmico no Pesadelo na Cozinha por Reprodução
Pé de Fava ficou nacionalmente conhecido após episódio polêmico no Pesadelo na Cozinha por Reprodução
Pé de Fava ficou nacionalmente conhecido após episódio polêmico no Pesadelo na Cozinha por Reprodução
Pé de Fava ficou nacionalmente conhecido após episódio polêmico no Pesadelo na Cozinha por Reprodução
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Pé de Fava ficou nacionalmente conhecido após episódio polêmico no Pesadelo na Cozinha por Reprodução

O antigo Pé de Fava funcionava no bairro Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Hoje, o espaço segue operando no mesmo endereço, mas com outro nome e nova administração.

Atualmente, o local abriga o restaurante Do Litoral ao Sertão, anteriormente chamado Do Litoral Sertão. A proposta do novo estabelecimento mistura culinária nordestina e pratos típicos do litoral brasileiro.

Mesmo anos após o episódio ir ao ar, o Pé de Fava continua sendo lembrado como um dos restaurantes mais emblemáticos da história do Pesadelo na Cozinha, especialmente pela repercussão nas redes sociais e pelos memes gerados após a participação no programa.

A passagem de Jacquin pelo local também virou referência entre fãs do reality por reunir alguns dos momentos mais tensos e inacreditáveis já exibidos pela atração.

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