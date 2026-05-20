RELATO DE MÃE

Cariúcha se emociona ao falar da filha trans: ‘A gente é parecida’

Apresentadora abriu o coração ao falar de Mirela, de 23 anos

Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:34

Cariúcha e Mirela Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Cariúcha, de 42 anos, abriu o coração ao falar sobre a filha, Mirela, de 23 anos, no programa “Sem Censura”, apresentado pela jornalista Cissa Guimarães.

“Aprendi a vida inteira que meu ataque era minha própria defesa”, revelou emocionada Cariúcha ao relembrar sua trajetória como mulher.

Mirela 1 de 13

“Eu morei com duas mulheres trans na época que não podiam sair nas ruas, e a gente tinha vidas muito parecidas”, disse Cariúcha.

Em seguida, a apresentadora do Super Pop, da Rede TV! revelou que é mãe de uma mulher trans: “Eu tenho até uma filha trans, a Mirela, e ela fala: ‘nossa mãe, como a gente é parecida’. Eu falava as travestis, e hoje são mulheres trans e eu me emociono muito com a Mirela”.

“A Mirela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, essa menina é um anjo, sempre comigo do meu lado, sempre segurando a barra comigo. Ela foi o melhor presente que Deus me deu”, disse Cariúcha ao chorar.

Apesar de não gostar de narra a história da filha, como relatado, por respeitar o espaço dela. “Eu me identifico com a Mirela porque a gente tem o mesmo histórico de vida, a gente foi empurrada para as ruas, a gente foi jogada pelos nossos pais. Então a gente tem uma história parecida, eu sendo uma mulher preta e ela uma mulher trans. Você sabe que a sociedade é muito preconceituosa, então a gente tem que ralar muito”, explicou.

Nascida em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Cariúcha cresceu em um ambiente evangélico e cantava no coral da igreja. Ainda jovem, saiu de casa após desentendimentos familiares.