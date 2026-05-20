Cariúcha se emociona ao falar da filha trans: ‘A gente é parecida’

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Felipe Sena
Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:34
A apresentadora Cariúcha, de 42 anos, abriu o coração ao falar sobre a filha, Mirela, de 23 anos, no programa “Sem Censura”, apresentado pela jornalista Cissa Guimarães.
“Aprendi a vida inteira que meu ataque era minha própria defesa”, revelou emocionada Cariúcha ao relembrar sua trajetória como mulher.
Mirela
“Eu morei com duas mulheres trans na época que não podiam sair nas ruas, e a gente tinha vidas muito parecidas”, disse Cariúcha.
Em seguida, a apresentadora do Super Pop, da Rede TV! revelou que é mãe de uma mulher trans: “Eu tenho até uma filha trans, a Mirela, e ela fala: ‘nossa mãe, como a gente é parecida’. Eu falava as travestis, e hoje são mulheres trans e eu me emociono muito com a Mirela”.
“A Mirela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, essa menina é um anjo, sempre comigo do meu lado, sempre segurando a barra comigo. Ela foi o melhor presente que Deus me deu”, disse Cariúcha ao chorar.
Apesar de não gostar de narra a história da filha, como relatado, por respeitar o espaço dela. “Eu me identifico com a Mirela porque a gente tem o mesmo histórico de vida, a gente foi empurrada para as ruas, a gente foi jogada pelos nossos pais. Então a gente tem uma história parecida, eu sendo uma mulher preta e ela uma mulher trans. Você sabe que a sociedade é muito preconceituosa, então a gente tem que ralar muito”, explicou.
Nascida em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Cariúcha cresceu em um ambiente evangélico e cantava no coral da igreja. Ainda jovem, saiu de casa após desentendimentos familiares.
Hoje a apresentadora usa de sua experiência para fortalecer a filha. “Eu sempre falo pra Mirela quando ela vem com histórico de transfobia: ‘Você tem que ser forte, a vida vai ter que te fazer forte, mas o mais importante é que eu tô do seu lado, porque eu aprendi a ser forte e eu vou te passar isso e hoje ela é forte”, disse.