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Cariúcha se emociona ao falar da filha trans: ‘A gente é parecida’

Apresentadora abriu o coração ao falar de Mirela, de 23 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:34

Cariúcha e Mirela
Cariúcha e Mirela Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Cariúcha, de 42 anos, abriu o coração ao falar sobre a filha, Mirela, de 23 anos, no programa “Sem Censura”, apresentado pela jornalista Cissa Guimarães.

“Aprendi a vida inteira que meu ataque era minha própria defesa”, revelou emocionada Cariúcha ao relembrar sua trajetória como mulher.

Mirela

Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram
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Mirela, filha de Cariúcha, tem 23 anos por Reprodução | Instagram

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“Eu morei com duas mulheres trans na época que não podiam sair nas ruas, e a gente tinha vidas muito parecidas”, disse Cariúcha.

Em seguida, a apresentadora do Super Pop, da Rede TV! revelou que é mãe de uma mulher trans: “Eu tenho até uma filha trans, a Mirela, e ela fala: ‘nossa mãe, como a gente é parecida’. Eu falava as travestis, e hoje são mulheres trans e eu me emociono muito com a Mirela”.

“A Mirela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, essa menina é um anjo, sempre comigo do meu lado, sempre segurando a barra comigo. Ela foi o melhor presente que Deus me deu”, disse Cariúcha ao chorar.

Apesar de não gostar de narra a história da filha, como relatado, por respeitar o espaço dela. “Eu me identifico com a Mirela porque a gente tem o mesmo histórico de vida, a gente foi empurrada para as ruas, a gente foi jogada pelos nossos pais. Então a gente tem uma história parecida, eu sendo uma mulher preta e ela uma mulher trans. Você sabe que a sociedade é muito preconceituosa, então a gente tem que ralar muito”, explicou.

Nascida em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Cariúcha cresceu em um ambiente evangélico e cantava no coral da igreja. Ainda jovem, saiu de casa após desentendimentos familiares.

Hoje a apresentadora usa de sua experiência para fortalecer a filha. “Eu sempre falo pra Mirela quando ela vem com histórico de transfobia: ‘Você tem que ser forte, a vida vai ter que te fazer forte, mas o mais importante é que eu tô do seu lado, porque eu aprendi a ser forte e eu vou te passar isso e hoje ela é forte”, disse.

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Cariúcha Filha de Cariúcha

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