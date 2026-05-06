POLÊMICA

Cariúcha quebra silêncio após vídeo antigo com Jojo Todynho viralizar em meio à briga com Malévola

Apresentadora nega envolvimento na polêmica e pede para não ser incluída na confusão

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:28

Cariúcha reage após vídeo antigo com Jojo voltar a circular em meio à polêmica com Malévola Crédito: Reprodução

A repercussão da briga entre Jojo Todynho e Malévola ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (6), após um vídeo antigo de Cariúcha voltar a circular nas redes sociais. Diante da viralização, a apresentadora do Superpop usou o Instagram para esclarecer a situação e se posicionar publicamente.

Nos stories, Cariúcha explicou que o conteúdo resgatado é anterior à sua participação em A Fazenda, período em que ainda tinha desentendimentos com Jojo. Ela fez questão de afastar qualquer ligação com a treta atual. “Está circulando um vídeo de antes de eu ter entrado na Fazenda, que na época eu tinha um desentendimento com a Jojo. Pelo amor de Deus, gente, não me coloca no meio dessa confusão. Eu tô acompanhando aí, eu desejo que as duas se resolvam, mas esse vídeo meu é um vídeo antigo”, afirmou.

A apresentadora também criticou a forma como as páginas têm repercutido o assunto e reforçou que não participa de nenhuma briga no momento. “Eu não estou envolvida em confusão nenhuma, não estou chamando ninguém para a briga. Pelo amor de Deus, eu tô aqui quietinha na minha. É porque vocês têm preguiça de ler ou vocês não leem, as páginas ainda colocam ‘volta a viralizar vídeo antigo da Cariúcha’, aquela Cariúcha apocalipse que eu era”, declarou.

Cariúcha 1 de 18

Na sequência, Cariúcha apontou mudanças na própria aparência como prova de que o vídeo é antigo. “Vocês podem ver que eu estou mais gordinha, sem silicone, sem lipo, o cabelo está preto, escuro, castanho, eu não estou com esse cabelo loiro. Eu não estou chamando ninguém para briga, nem em Nova Iguaçu, nem Bangu, pelo amor de Deus”, disse.