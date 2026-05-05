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Boninho cogita colocar ator no lugar de participante que desistiu da Casa do Patrão

Diretor sugere entrada temporária para movimentar o reality da Record, mas ideia ainda não foi confirmada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 22:35

Boninho
Boninho Crédito: Reprodução

A saída repentina de Jovan Nascimento abriu uma brecha inesperada na dinâmica da Casa do Patrão e quem tratou de incendiar o assunto foi Boninho. Poucas horas após o programa ao vivo, o diretor lançou nas redes uma proposta que rapidamente virou tema entre fãs: colocar um ator dentro da casa para ocupar o espaço deixado pelo participante.

A sugestão foi publicada no X em tom provocativo, mas suficiente para movimentar o público. “Que tal botar um ator pra substituir o Jovan? Três dias! Tocar o terror!”, escreveu, indicando uma possível intervenção direta no jogo para aumentar a tensão entre os confinados.

Casa do Patrão

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Boninho, Leandro Hassum e equipe em coletiva de imprensa do novo reality 'Casa do Patrão' por Divulgação
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Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação

Jovan foi o primeiro participante a desistir do reality. A saída aconteceu no último domingo e pegou tanto os colegas quanto o público de surpresa. Antes de deixar o programa, ele já demonstrava desgaste emocional e dificuldade de adaptação ao confinamento. Em um dos relatos, afirmou que não se via representado dentro da dinâmica. “Nunca vou prestar um papel daquilo que não sou”, disse.

Com a vaga aberta, a possibilidade levantada por Boninho ainda não passa de uma hipótese. Não há confirmação oficial de que a Record TV vá adotar a estratégia, mas a simples ideia já foi suficiente para reacender o interesse no reality e levantar debates sobre até onde a produção pode ir para manter o jogo aquecido.

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