Boninho cogita colocar ator no lugar de participante que desistiu da Casa do Patrão

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Heider Sacramento
Publicado em 5 de maio de 2026 às 22:35
A saída repentina de Jovan Nascimento abriu uma brecha inesperada na dinâmica da Casa do Patrão e quem tratou de incendiar o assunto foi Boninho. Poucas horas após o programa ao vivo, o diretor lançou nas redes uma proposta que rapidamente virou tema entre fãs: colocar um ator dentro da casa para ocupar o espaço deixado pelo participante.
A sugestão foi publicada no X em tom provocativo, mas suficiente para movimentar o público. “Que tal botar um ator pra substituir o Jovan? Três dias! Tocar o terror!”, escreveu, indicando uma possível intervenção direta no jogo para aumentar a tensão entre os confinados.
Casa do Patrão
Jovan foi o primeiro participante a desistir do reality. A saída aconteceu no último domingo e pegou tanto os colegas quanto o público de surpresa. Antes de deixar o programa, ele já demonstrava desgaste emocional e dificuldade de adaptação ao confinamento. Em um dos relatos, afirmou que não se via representado dentro da dinâmica. “Nunca vou prestar um papel daquilo que não sou”, disse.
Com a vaga aberta, a possibilidade levantada por Boninho ainda não passa de uma hipótese. Não há confirmação oficial de que a Record TV vá adotar a estratégia, mas a simples ideia já foi suficiente para reacender o interesse no reality e levantar debates sobre até onde a produção pode ir para manter o jogo aquecido.