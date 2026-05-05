POLÊMICA

Depoimento de Carlinhos Maia à polícia expõe versão sobre ‘brisadeiro’ em festa de Virginia

Influenciador detalha experiência com doce de cannabis, nega envolvimento com drogas e revela quem também consumiu

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 21:53

Carlinhos detalha à polícia como recebeu “brisadeiro” e nega envolvimento com drogas Crédito: Reprodução

O depoimento de Carlinhos Maia à Polícia Civil de Goiás adicionou novas camadas à investigação sobre o consumo de “brisadeiro” em uma festa que reuniu famosos como Virginia Fonseca e Vini Jr.. O influenciador foi ouvido nesta terça-feira pelo delegado Marcelo Fernandes e detalhou, pela primeira vez, como teve acesso ao doce com cannabis.

Segundo o relato, Carlinhos afirmou que recebeu o brigadeiro de uma pessoa desconhecida durante encontros com fãs. Disse que não sabe identificar quem ofereceu o produto, já que interagiu com várias pessoas no local. “Uma dessas pessoas fez ‘olha, aqui é um brigadeiro com cannabis pra você ficar feliz’. Eu não sei quem era”, declarou.

O influenciador também tentou contextualizar o episódio, afirmando que o consumo desse tipo de produto seria comum em diferentes regiões do país. “É uma coisa que é vendida publicamente nas praias do Brasil”, disse, destacando que decidiu experimentar por curiosidade e compartilhar a experiência nas redes sociais.

Carlinhos Maia 1 de 7

Em outro trecho do depoimento, Carlinhos reforçou que não tem ligação com drogas. “Não sou maconheiro, não sou um drogado, não sou nada do tipo”, afirmou, acrescentando que a situação foi pontual. Ele também explicou que não comercializou o produto e que apenas dividiu o doce com o humorista Lucas Guedez. Questionado sobre qualquer tipo de venda, respondeu de forma direta: “Cobrar dinheiro? É óbvio que não”.

Durante a oitiva, o delegado contestou a justificativa de facilidade de acesso ao produto, destacando que, em Goiânia, esse tipo de item não é comum. Ainda assim, Carlinhos manteve a versão de que recebeu o doce de forma espontânea e sem qualquer planejamento.

O depoimento também mencionou declarações anteriores do influenciador em entrevista ao jornalista Leo Dias. Sobre isso, ele disse que algumas informações divulgadas seriam “fofoca” e afirmou que relatou às autoridades tudo o que sabia sobre o caso.