Depoimento de Carlinhos Maia à polícia expõe versão sobre ‘brisadeiro’ em festa de Virginia

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Heider Sacramento
Publicado em 5 de maio de 2026 às 21:53
O depoimento de Carlinhos Maia à Polícia Civil de Goiás adicionou novas camadas à investigação sobre o consumo de “brisadeiro” em uma festa que reuniu famosos como Virginia Fonseca e Vini Jr.. O influenciador foi ouvido nesta terça-feira pelo delegado Marcelo Fernandes e detalhou, pela primeira vez, como teve acesso ao doce com cannabis.
Segundo o relato, Carlinhos afirmou que recebeu o brigadeiro de uma pessoa desconhecida durante encontros com fãs. Disse que não sabe identificar quem ofereceu o produto, já que interagiu com várias pessoas no local. “Uma dessas pessoas fez ‘olha, aqui é um brigadeiro com cannabis pra você ficar feliz’. Eu não sei quem era”, declarou.
O influenciador também tentou contextualizar o episódio, afirmando que o consumo desse tipo de produto seria comum em diferentes regiões do país. “É uma coisa que é vendida publicamente nas praias do Brasil”, disse, destacando que decidiu experimentar por curiosidade e compartilhar a experiência nas redes sociais.
Carlinhos Maia
Em outro trecho do depoimento, Carlinhos reforçou que não tem ligação com drogas. “Não sou maconheiro, não sou um drogado, não sou nada do tipo”, afirmou, acrescentando que a situação foi pontual. Ele também explicou que não comercializou o produto e que apenas dividiu o doce com o humorista Lucas Guedez. Questionado sobre qualquer tipo de venda, respondeu de forma direta: “Cobrar dinheiro? É óbvio que não”.
Durante a oitiva, o delegado contestou a justificativa de facilidade de acesso ao produto, destacando que, em Goiânia, esse tipo de item não é comum. Ainda assim, Carlinhos manteve a versão de que recebeu o doce de forma espontânea e sem qualquer planejamento.
O depoimento também mencionou declarações anteriores do influenciador em entrevista ao jornalista Leo Dias. Sobre isso, ele disse que algumas informações divulgadas seriam “fofoca” e afirmou que relatou às autoridades tudo o que sabia sobre o caso.
A investigação segue em andamento e busca esclarecer como o doce chegou à festa e quem são os responsáveis pela distribuição.