POLÊMICA

Boninho chama ex-BBB de ‘pentelho’ e leva resposta dura: 'Homem de verdade não debocha de agressão'

Renan Oliveira reage após ser citado pelo diretor ao relembrar expulsão de Ana Paula Renault no BBB 16

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 20:46

Renan reage a Boninho após ser chamado de “pentelho” e critica deboche sobre agressão no BBB Crédito: Reprodução

A vitória de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 puxou um fio antigo e ele veio com tensão. Quem reapareceu no centro da história foi Renan Oliveira, que decidiu responder publicamente a Boninho após ser chamado de “mala” e “pentelho” nas redes sociais.

Tudo começou quando o diretor revisitou o episódio da expulsão de Ana Paula no Big Brother Brasil 16. Na época, a participante, apontada como favorita, acabou desclassificada após dar um tapa no rosto de Renan durante uma discussão dentro da casa.

Ao comentar o caso no X, Boninho afirmou que torcia para que o então brother não pedisse a expulsão. “Eu até torci para o mala não pedir a expulsão dela, mas o pentelho pediu a cabeça”, escreveu, ao relembrar os bastidores e dizer que Ana Paula poderia ter vencido aquela edição.

Boninho 1 de 12

A resposta veio rápida e sem filtro. Em vídeo publicado no Instagram, Renan rebateu o diretor e criticou o tom adotado. “Um homem de 64 anos me chamar de mala e pentelho na internet… isso não é opinião. Eu sofri agressão, levei dois tapas na cara”, afirmou.

O ex-BBB foi além e questionou a postura do diretor diante de um episódio de violência dentro do reality. “Homem de verdade não debocha de agressão. Não diminui o outro porque ele se defendeu”, disse, visivelmente irritado com a repercussão das falas.

Renan também afirmou que, após a declaração, passou a receber ataques nas redes sociais. Ele se descreveu como pai de família e disse que foi exposto injustamente ao voltar ao centro de uma história que aconteceu há uma década.