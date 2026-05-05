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Maria Bethânia expõe áudio de Shakira após show histórico no Rio e revela bastidores do encontro

Cantoras dividiram o palco em Copacabana para mais de 2 milhões de pessoas e trocaram elogios após apresentação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 20:14

Bethânia mostra áudio de Shakira após show em Copacabana e celebra recepção de 2 milhões de fãs
Bethânia mostra áudio de Shakira após show e celebra recepção de 2 milhões de fãs Crédito: Reprodução

Poucas horas depois de um dos shows mais comentados do ano, Maria Bethânia abriu um trecho íntimo dos bastidores: um áudio enviado por Shakira logo após a apresentação em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Na mensagem, a artista colombiana agradece o convite para dividir o palco e faz questão de destacar a energia do público brasileiro, que lotou a orla em uma noite que entrou para a história recente da música ao vivo no país.

O encontro das duas ganhou força no momento em que elas cantaram juntas “O que é, o que é?”, clássico de Gonzaguinha. A cena, com o coro de milhões acompanhando, virou um dos pontos mais comentados do espetáculo, que reuniu cerca de dois milhões de pessoas, segundo estimativa oficial.

Shakira

Shakira por Divulgação
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Shakira por Divulgação

Bethânia respondeu ao gesto com a mesma medida. Ao compartilhar o áudio, exaltou a apresentação da convidada e reforçou o vínculo imediato com o público brasileiro. Disse que Shakira foi recebida “de braços abertos” e celebrou a dimensão do show, que transformou a praia em um dos maiores palcos do mundo naquela noite.

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