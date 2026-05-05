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Como é o sítio refúgio de João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, com o marido Carmo Dalla Vecchia e o filho

Casa na serra reúne natureza, memórias afetivas e rotina longe dos holofotes do criador do clássico da TV

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:00

João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia e o filho
João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia e o filho Crédito: Reprodução

Longe do ritmo intenso da televisão e do sucesso de Avenida Brasil, o autor João Emanuel Carneiro leva uma vida bem diferente ao lado do ator Carmo Dalla Vecchia. Juntos há cerca de 20 anos, eles construíram um refúgio na região serrana do Rio de Janeiro onde vivem com o filho Pedro, nascido em 2019, cercados por natureza, silêncio e histórias que atravessam gerações.

A casa, apresentada por Carmo em um programa do GNT, revela um espaço que vai além da estética. O ator descreve o sítio como uma extensão da própria família, quase como um “filho” construído ao longo do casamento, reunindo traços das personalidades dos dois. Cada canto carrega memória, como a cama herdada da mãe de João Emanuel, restaurada e transformada em futon, mantendo viva a conexão com o passado.

Sítio de João Emanuel Carneiro e Carmo Dalla Vecchia

Autor de Avenida Brasil vive em sítio cercado por natureza, memórias e rotina em família por Reprodução
Autor de Avenida Brasil vive em sítio cercado por natureza, memórias e rotina em família por Reprodução
Autor de Avenida Brasil vive em sítio cercado por natureza, memórias e rotina em família por Reprodução
Autor de Avenida Brasil vive em sítio cercado por natureza, memórias e rotina em família por Reprodução
Autor de Avenida Brasil vive em sítio cercado por natureza, memórias e rotina em família por Reprodução
Autor de Avenida Brasil vive em sítio cercado por natureza, memórias e rotina em família por Reprodução
Autor de Avenida Brasil vive em sítio cercado por natureza, memórias e rotina em família por Reprodução
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Autor de Avenida Brasil vive em sítio cercado por natureza, memórias e rotina em família por Reprodução

O ambiente é marcado pelo verde, com jardim cultivado pelo próprio Carmo e espécies como o bambu mossô, que levou anos para crescer e acabou virando símbolo de paciência e construção silenciosa. No dia a dia, o ator mantém hábitos simples, como tomar chimarrão, tradição que reforça suas raízes, muitas vezes acompanhado por ervas cultivadas ali mesmo, como a alfazema.

A rotina no sítio mistura tranquilidade e afeto. O casal divide o espaço com animais de estimação, incluindo a cachorra Guria, e transformou o terreno em um lugar simbólico ao plantar as cinzas de pets e familiares que já morreram. Um dos momentos mais marcantes envolve o pai de Carmo, cujas cinzas foram colocadas junto a um ipê branco que, segundo ele, floresceu muito antes do esperado, interpretado como um sinal afetivo.

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A casa também tem espaços de convivência que reforçam a ideia de refúgio, com piscina aquecida, lareira para os dias frios e áreas voltadas para leitura e descanso. É ali que o autor de sucessos da TV encontra equilíbrio enquanto segue com novos projetos, incluindo um possível retorno ao horário nobre nos próximos anos.

Entre natureza, memória e família, o sítio de João Emanuel Carneiro e Carmo Dalla Vecchia revela um lado pouco visto do criador de uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira, mostrando que, fora das telas, a vida segue em um ritmo bem mais íntimo.

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