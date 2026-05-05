ACABOU?

Após Vini Jr. apagar foto de casal, Virginia compartilha mensagem enigmática e alimenta rumores sobre crise no namoro

Trecho bíblico publicado pela influenciadora surge em meio a especulações de crise no relacionamento

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 07:12

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca voltou a chamar atenção nas redes sociais na noite de segunda-feira (4) ao compartilhar uma mensagem com tom indireto, em meio aos rumores de crise no relacionamento com Vini Jr. Como costuma fazer, a influenciadora se despediu dos seguidores com um texto, mas desta vez o conteúdo foi interpretado como uma possível resposta ao momento vivido pelo casal.

"Toda arma forjada contra ti não prosperará (Isaías 54:17)", dizia a publicação feita por Virginia, que soma mais de 55 milhões de seguidores. A postagem aconteceu pouco depois de o jogador apagar uma foto em que aparecia em clima de intimidade com a influenciadora, atitude que rapidamente gerou repercussão e levantou especulações de um possível desgaste, ou até mesmo término, na relação.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 8

Em meio à situação, Fernanda Cristina, mãe de Vini, também se manifestou nas redes sociais. Ela compartilhou, em seu perfil, um trecho bíblico publicado pelo mesmo perfil utilizado por Virginia, o que chamou ainda mais atenção dos seguidores diante da suposta crise envolvendo o casal.

Mais cedo, a decisão do atleta de deletar a imagem do casal levou internautas a especularem sobre o estado do relacionamento. "Deixem a mãe solteira viver", comentou uma pessoa. "Meu palpite: ele fez merda, tentou se desculpar, ela escorraçou ele, ele foi e apagou. Ela não vai até ele para ele se desculpar, e ele não tem agenda disponível para ir até ela para se desculpar", teorizou outra. "Xi, a coisa não está boa mesmo, não", afirmou mais uma. "Esse relacionamento esfriou já", escreveu uma quarta.

Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar da tentativa de demonstrar proximidade com a publicação inicial, o conteúdo compartilhado por Vini Jr. não teve interação pública de Virginia. Pouco tempo depois, a loira voltou às redes sociais, mas não repostou a foto do namorado.

“Só ele, né? Porque ela está fazendo a egípcia”, comentou uma internauta. “Ela nem repostou”, observou outra. “Vai amar sozinho agora”, escreveu mais uma. A influenciadora, por sua vez, seguiu com sua rotina habitual nas redes sociais.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Os boatos de crise começaram no fim de semana, quando seguidores perceberam uma mudança no comportamento de Virginia online. Conhecida por interagir com frequência nas publicações de Vini Jr., ela passou a não curtir nem comentar os posts mais recentes do jogador, o que levantou suspeitas entre os fãs.

A ausência de interações chamou atenção, especialmente por se tratar de um casal que costuma compartilhar momentos juntos com frequência. Além disso, Virginia marcou presença em eventos com amigos nos últimos dias, o que reforçou as teorias de distanciamento.