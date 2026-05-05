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Influenciadora mostra conta hospitalar de R$ 84 mil reais após ataque de pet nos EUA

Debora Rocha descobriu, da pior forma, que a saúde norte-americana não perdoa o bolso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:20

Influenciadora brasileira Debora Rocha Crédito: Reprodução/Redes sociais

Será que 'cão que ladra não morde'? A influenciadora Debora Rocha sentiu na pele, literalmente, que nem sempre é assim. O que era para ser uma viagem tranquila pelos Estados Unidos acabou se transformando em um prejuízo de 17 mil dólares (cerca de R$ 84 mil) após um encontro nada amigável com um poodle.

O caso, que viralizou nas redes sociais com mais de 70 mil visualizações, serve como um alerta para quem planeja as férias na Terra do Tio Sam sem se preparar para imprevistos.

Poodle 1 de 8

Tudo começou na Carolina do Norte, antes de Debora seguir para Orlando. Ao tentar ajudar um filhote que tinha pulado a cerca da vizinhança, ela foi surpreendida por um poodle marrom. O ataque foi rápido, mas feio, o animal chegou a arrancar um pedaço da pele do braço da brasileira.

O desespero não foi só pela dor, mas pelo medo da raiva. Sem comprovantes de vacinação do cão, Debora não teve escolha a não ser buscar ajuda médica assim que pisou em Orlando.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

Se no Brasil estamos acostumados a correr para o postinho mais próximo, nos EUA o buraco é mais embaixo. Debora descobriu que a vacina antirrábica e a imunoglobulina só são aplicadas em Emergency Rooms (os prontos-socorros deles).

A 'facada' veio na segunda visita ao hospital. Entre taxas de entrada (quase R$ 25 mil só para passar pela porta), vacinas e medicamentos, o total bateu os US$ 17 mil. "Fiquei muito triste pensando nas pessoas que não têm plano de saúde lá", desabafou a influenciadora ao ver o boleto.