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Influenciadora mostra conta hospitalar de R$ 84 mil reais após ataque de pet nos EUA

Debora Rocha descobriu, da pior forma, que a saúde norte-americana não perdoa o bolso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:20

Influenciadora brasileira Debora Rocha  Crédito: Reprodução/Redes sociais

Será que 'cão que ladra não morde'? A influenciadora Debora Rocha sentiu na pele, literalmente, que nem sempre é assim. O que era para ser uma viagem tranquila pelos Estados Unidos acabou se transformando em um prejuízo de 17 mil dólares (cerca de R$ 84 mil) após um encontro nada amigável com um poodle.

O caso, que viralizou nas redes sociais com mais de 70 mil visualizações, serve como um alerta para quem planeja as férias na Terra do Tio Sam sem se preparar para imprevistos.

Poodle

Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem por Shutterstock
O poodle tem maior predisposição à catarata por Imagem: Lim Tiaw Leong | Shutterstock
O poodle é observador e respeita os limites do gato por Imagem: OLESYA BOLTENKOVA | Shutterstock
Poodle toy por Shutterstock
Poodle toy tem pelagem encaracolada e é fácil de treinar  por
Poodle é uma das raças com propensão a ter catarata por
O poodle toy é um dos cães mais espertos do mundo por
Os poodles são frequentemente confundidos com os cachorros da raça bichon frisé  por
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Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem por Shutterstock

Tudo começou na Carolina do Norte, antes de Debora seguir para Orlando. Ao tentar ajudar um filhote que tinha pulado a cerca da vizinhança, ela foi surpreendida por um poodle marrom. O ataque foi rápido, mas feio, o animal chegou a arrancar um pedaço da pele do braço da brasileira.

O desespero não foi só pela dor, mas pelo medo da raiva. Sem comprovantes de vacinação do cão, Debora não teve escolha a não ser buscar ajuda médica assim que pisou em Orlando.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
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Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

Se no Brasil estamos acostumados a correr para o postinho mais próximo, nos EUA o buraco é mais embaixo. Debora descobriu que a vacina antirrábica e a imunoglobulina só são aplicadas em Emergency Rooms (os prontos-socorros deles).

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A 'facada' veio na segunda visita ao hospital. Entre taxas de entrada (quase R$ 25 mil só para passar pela porta), vacinas e medicamentos, o total bateu os US$ 17 mil. "Fiquei muito triste pensando nas pessoas que não têm plano de saúde lá", desabafou a influenciadora ao ver o boleto.

A boa notícia é que Debora foi precavida. Ela tinha um seguro-viagem que cobre até US$ 175 mil, e a seguradora vai assumir toda essa 'brincadeira'. Além disso, ela contou que vai terminar o tratamento aqui no Brasil, de graça, pelo SUS.

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